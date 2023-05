La novia de Santiago Giménez vivió una experiencia bastante comprometedora durante uno de los partidos del Feyenoord, y que provocó una sorpresiva pregunta por parte de un reportero, durante los festejos del campeonato.

La novia de Santiago Giménez contó la anécdota para el canal de ESPN en Países Bajos, de la vez que se metió a la “boca del lobo” con una playera del Feyenoord.

Resulta que Fernanda Serrano, pareja del campeón mexicano de 22 años de edad, fue al Ámsterdam Arena, casa del Ajax; para apoyar a su novio como de costumbre.

Sin embargo, cuando la novia del Bebote llegó a la tribuna que estaba infestada por aficionados del Ajax vistiendo una playera del Feyenoord, el reportero le dijo: “¿ Eres estúpida ?”, aunque Fernanda no reaccionó de mala manera.

“Fue muy gracioso porque apenas me senté, Santi anotó. Fui con una amiga y cuando Santi anotó ella me agarró y me dijo que no podía celebrar. Fue un momento difícil... Fue una experiencia increíble y muy divertida”, comentó entre risas.

Santiago Giménez buscará el título de goleo de la Eredivisie a falta de dos jornadas

Santiago Giménez buscará aumentar su cuota de goles en la Eredivisie a falta de dos jornadas, y con ello, poder conseguir el campeonato de goleo del futbol de Países Bajos.

El Bebote ha contabilizado hasta el momento 15 anotaciones en la liga, ubicándose por debajo del líder solo por un par de anotaciones.

Para que Santi logre consagrarse campeón de goleo, necesitará hacer un par de goles y que Anastasios Douvikas del Utrecht, quien lleva 17 tantos, no marque en sus siguientes encuentros.

La primera campaña de Giménez en el futbol de Europa ha sido de ensueño, tanto así, que incluso podría abandonar al Feyenoord para la siguiente temporada.

Santiago Giménez (AFP)

Feyenoord: Siguiente partido

Jornada 32 de la Eredivisie

Emmen vs Feyenoord

Domingo 21 de mayo a las 06:30 hrs.

De Oude Meerdijk Stadion

