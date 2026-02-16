La tabla de posiciones de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX cerró con Chivas en la cima de manera invicta, luego de vencer al América.
Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.
- Chivas | 18 puntos
- Cruz Azul | 13 puntos
- Pumas | 12 puntos
- Toluca | 12 puntos
- Pachuca | 11 puntos
- Rayados | 10 puntos
- Tigres | 10 puntos
- Atlas | 10 puntos
- Necaxa | 9 puntos
- América | 8 puntos
- San Luis | 7 puntos
- Tijuana | 7 puntos
- Puebla | 5 puntos
- Querétaro | 5 puntos
- FC Juárez | 4 puntos
- León | 4 puntos
- Mazatlán | 3 puntos
- Santos | 1 punto
- Mazatlán | 0 puntos
Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 13 de febrero con las victorias de Pumas y Toluca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX:
- Puebla 2-3 Pumas
- Toluca 1- 0 Tijuana
- San Luis 3-0 Querétaro
- Pachuca 3-1 Atlas
- Rayados 1- León
- FC Juárez 1-2 Necaxa
- Chivas 1-0 América
- Cruz Azul 2-1 Tigres
- Santos 0-1 Mazatlán
Fechas y horarios de la Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 7 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 20 de febrero con 2 partidos.
Fechas y horarios de la Jornada 7 de la Liga MX:
Viernes 20 de febrero
- Tigres vs Pachuca | 19 horas
- Puebla vs América | 21:06 horas
Sábado 21 de febrero
- Atlas vs San Luis | 17 horas
- León vs Santos | 19 horas
- Necaxa vs Toluca | 19 horas
- Cruz Azul vs Chivas | 21 horas
- Tijuana vs Mazatlán | 22 horas
Domingo 22 de febrero
- Pumas vs Rayados | 17 horas
- Querétaro vs FC Juárez | 19 horas