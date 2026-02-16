La tabla de posiciones de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX cerró con Chivas en la cima de manera invicta, luego de vencer al América.

Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.

Chivas | 18 puntos Cruz Azul | 13 puntos Pumas | 12 puntos Toluca | 12 puntos Pachuca | 11 puntos Rayados | 10 puntos Tigres | 10 puntos Atlas | 10 puntos Necaxa | 9 puntos América | 8 puntos San Luis | 7 puntos Tijuana | 7 puntos Puebla | 5 puntos Querétaro | 5 puntos FC Juárez | 4 puntos León | 4 puntos Mazatlán | 3 puntos Santos | 1 punto Mazatlán | 0 puntos

Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 13 de febrero con las victorias de Pumas y Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX:

Puebla 2-3 Pumas Toluca 1- 0 Tijuana San Luis 3-0 Querétaro Pachuca 3-1 Atlas Rayados 1- León FC Juárez 1-2 Necaxa Chivas 1-0 América Cruz Azul 2-1 Tigres Santos 0-1 Mazatlán

Tabla de posiciones Liga MX, tras la Jornada 6 (itzel espinoza )

Fechas y horarios de la Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 7 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 20 de febrero con 2 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 7 de la Liga MX:

Viernes 20 de febrero

Tigres vs Pachuca | 19 horas

Puebla vs América | 21:06 horas

Sábado 21 de febrero

Atlas vs San Luis | 17 horas

León vs Santos | 19 horas

Necaxa vs Toluca | 19 horas

Cruz Azul vs Chivas | 21 horas

Tijuana vs Mazatlán | 22 horas

Domingo 22 de febrero