La tabla de posiciones de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX cerró con Chivas en la cima de manera invicta, luego de vencer al América.

Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.

  1. Chivas | 18 puntos
  2. Cruz Azul | 13 puntos
  3. Pumas | 12 puntos
  4. Toluca | 12 puntos
  5. Pachuca | 11 puntos
  6. Rayados | 10 puntos
  7. Tigres | 10 puntos
  8. Atlas | 10 puntos
  9. Necaxa | 9 puntos
  10. América | 8 puntos
  11. San Luis | 7 puntos
  12. Tijuana | 7 puntos
  13. Puebla | 5 puntos
  14. Querétaro | 5 puntos
  15. FC Juárez | 4 puntos
  16. León | 4 puntos
  17. Mazatlán | 3 puntos
  18. Santos | 1 punto
  19. Mazatlán | 0 puntos

Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 13 de febrero con las victorias de Pumas y Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX:

  1. Puebla 2-3 Pumas
  2. Toluca 1- 0 Tijuana
  3. San Luis 3-0 Querétaro
  4. Pachuca 3-1 Atlas
  5. Rayados 1- León
  6. FC Juárez 1-2 Necaxa
  7. Chivas 1-0 América
  8. Cruz Azul 2-1 Tigres
  9. Santos 0-1 Mazatlán
Tabla de posiciones Liga MX, tras la Jornada 6
Fechas y horarios de la Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 7 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 20 de febrero con 2 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 7 de la Liga MX:

Viernes 20 de febrero

  • Tigres vs Pachuca | 19 horas
  • Puebla vs América | 21:06 horas

Sábado 21 de febrero

  • Atlas vs San Luis | 17 horas
  • León vs Santos | 19 horas
  • Necaxa vs Toluca | 19 horas
  • Cruz Azul vs Chivas | 21 horas
  • Tijuana vs Mazatlán | 22 horas

Domingo 22 de febrero

  • Pumas vs Rayados | 17 horas
  • Querétaro vs FC Juárez | 19 horas