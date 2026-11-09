León vs Chivas jugaron en actividad de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde los rojiblancos dejaron ir la victoria y el partido terminó 1-1.

Después del resultado en la Jornada 16, León se ubica en el lugar 7 con 23 puntos.

Chivas, por su parte, llegó a 30 unidades para quedar en la tercera posición del torneo Apertura 2026.

León vs Chivas: así se definió el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

León vs Chivas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

León con la necesidad de subir posiciones en la tabla general, mientras Chivas en busca del liderato del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido León vs Chivas:

Minuto 69: Gol de Ricardo Marín (Chivas)

Minuto 87: Gol de Paul Bellón (León)

¿Cuándo vuelven a jugar León y Chivas en la Liga MX?

León y Chivas volverán a la actividad en la Jornada 17 en el Apertura 2026 de la Liga MX.

León visita a Santos el 21 de noviembre en partido de la Jornada 17, mientras que Chivas enfrenta al Cruz Azul el 22 del mismo mes.