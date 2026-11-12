Supernova Eclipse 2027 será el 30 de mayo de 2027 y estos serán los precios de los boletos, así como la fecha de preventa.
Supernova lanza su tercera edición y ya tiene fecha para la venta de boletos:
- Fecha del evento: 30 de mayo de 2027
- Lugar: Arena CDMX
- Preventa: 13 de noviembre
- Venta general: 14 de noviembre
- Boletera: Superboletos
Supernova Eclipse 2027: precio de los boletos
La tercera edición de Supernova Eclipse 2027 hará retumbar en la Arena CDMX y estos serían los precios de sus boletos:
- Rosa VL: 800 pesos
- Celeste: 1,200 pesos
- Morado: 1,500 pesos
- PCD: 1,200 pesos
- Azul: 2,400 pesos
- Verde central: 4,800 pesos
- Verde: 4,200 pesos
- Amarillo: 5,200 pesos
- Naranja: 8,500 pesos
- Rojo: 9, 900 pesos
Los precios mostrados son tentativos, ya que los precios reales se darían a conocer el 13 de noviembre y recuerda que se le agregan cargos de servicio.
También te puedes registrar en la página de Supernova para solicitar un código de descuento.
¿Quiénes pelearán en Supernova Eclipse 2027?
Supernova Eclipse 2027 no ha revelado quiénes van a pelear, pero Karely Ruiz ya confirmó que están entrenando para ser parte del evento.
También se rumora que Gala Montes regresará por la revancha y podría pelear por el cinturón de Flor Vigna.
Se rumora que la pelea estelar será una de las más esperadas, ya que los rivales podrían ser figuras destacadas del medio.