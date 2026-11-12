Supernova Eclipse 2027 será el 30 de mayo de 2027 y estos serán los precios de los boletos, así como la fecha de preventa.

Supernova lanza su tercera edición y ya tiene fecha para la venta de boletos:

Fecha del evento: 30 de mayo de 2027

Lugar: Arena CDMX

Preventa: 13 de noviembre

Venta general: 14 de noviembre

Boletera: Superboletos

Supernova Eclipse 2027: precio de los boletos

La tercera edición de Supernova Eclipse 2027 hará retumbar en la Arena CDMX y estos serían los precios de sus boletos:

Rosa VL: 800 pesos

Celeste: 1,200 pesos

Morado: 1,500 pesos

PCD: 1,200 pesos

Azul: 2,400 pesos

Verde central: 4,800 pesos

Verde: 4,200 pesos

Amarillo: 5,200 pesos

Naranja: 8,500 pesos

Rojo: 9, 900 pesos

Supernova: Eclipse 2027 ya reveló la fecha y sede de la próxima edición (@supernovaboxing / Instagram )

Los precios mostrados son tentativos, ya que los precios reales se darían a conocer el 13 de noviembre y recuerda que se le agregan cargos de servicio.

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¿Quiénes pelearán en Supernova Eclipse 2027?

Supernova Eclipse 2027 no ha revelado quiénes van a pelear, pero Karely Ruiz ya confirmó que están entrenando para ser parte del evento.

También se rumora que Gala Montes regresará por la revancha y podría pelear por el cinturón de Flor Vigna.

Se rumora que la pelea estelar será una de las más esperadas, ya que los rivales podrían ser figuras destacadas del medio.