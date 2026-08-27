Brincos Dieras revela que Supernova lo buscó para que pelara con Platanito y esta fue la razón por la que se negó subir al ring.

Las peleas de exhibición de famosos se han vuelto populares desde hace dos años, por lo que diversas figuras de la farándula, redes sociales y deportistas han sido invitados a participar.

Supernova buscaba una pelea entre payasos, copiando el formato de Ring Royale en la su primera edición, donde claisficó las peleas entre personas del mismo rubor dentro del entrenamiento.

Supernova buscaba una pelea entre Brincos Dieras y Platanito

Brincos Dieras fue cuestionado si le gustaría pelear en eventos como Supernova y Ring Royale, por lo que reveló que lo buscaron para pelear contra Platanito.

“Me hablaron de Supernova, pero la verdad tengo mucho trabajo y se me hace muy complicado estar entrenando 3 meses” Brincos Dieras

El comediante mencionó que Supernova lo había invitado a pelear contra Platanito, pero él se negó por cuestiones de trabajo.

Brincos Dieras (Instagram/@brincosdierasofficial)

Brincos Dieras expresó que debido a su agenda de trabajo, era complicado que que entrenara para un evento deportivo como Supernova.

Mencionó que Platanito era su amigo, por lo que no tenía problema subirse al ring con él, pero su carga de trabajo no se lo permite.

Platanito (Instagram/@platanitoshow)

¿Supernova copió el formato de Ring Royale? Esto se dice

Supernova fuer el primer evento de peleas amateur entre famosos en México y al año siguiente de su lanzamiento se dio a conocer Ring Royale.

A pesar de que Supernova fue el primero en aplicar el formato, se dice que estarían buscando copiar la estregía de Ring Royale.

Durante la primera edición de Ring Royale, Poncho de Nigris reveló que buscaba clasificar las peleas, es decir, las peleas serían entre personajes del mismo rubro.

Ring Royale hizo peleas de dragas, deportistas profesionales y de personas de la tercera edad con Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Es por eso que la invitación de Supernova a Brincos Dieras llama la atención, pues también buscará clasificar sus peleas por rubros dentro del entretenimiento, como una pelea entre payasos.