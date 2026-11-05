Karely Ruiz confirmó que participará en Supernova 2027, donde buscará tener una nueva oportunidad en el boxeo, luego de su experiencia en Ring Royale; sin embargo, la influencer todavía no tiene rival, pues las negociaciones para encontrar a su contrincante continúan.

“Sí me voy a subir al ring, me voy a ir a otra, a Supernova, a penas me están buscando contrincante pero sí, el próximo año sí voy a pelear. Uno no se casa con marcas, y en Supernova me gustó la forma en que trabajan, la producción que tienen, entonces yo creo que Supernova, me quedo ahí.” Karely Ruiz

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol , Karely Ruiz explicó que decidió apostar por Supernova 2027 debido a la producción y la manera de trabajar de la organización.

Karely Ruiz lleva dos meses entrenando para Supernova 2027

Karely Ruiz reconoció que se confió durante su participación en Ring Royale y entrenó menos de lo necesario, por lo que ahora, para su participación en Supernova 2027, busca evitar repetir esa experiencia, y según explicó, lleva dos meses entrenando sin parar para ofrecer una buena pelea.

“Me quedo ahí y obviamente prepararme para que no me pase lo que me pasó en Ring Royale, me confíe de más, entrené menos entonces ya ahorita, pues llevo ya dos meses entrenando sin parar para cuando se llegue al día, dar una buena pelea.” Karely Ruiz

Por otro lado, Karely Ruiz también confirmó su participación en La Mansión VIP y explicó que el padre de su hija se hará cargo de ella durante su estancia en el reality, mientras que su objetivo será ganar y mostrar una faceta más personal de su vida, más allá de las redes sociales.

Finalmente, en la entrevista con Sale el Sol, Karely Ruiz también habló sobre el robo ocurrido en su casa de Monterrey, donde participaron 10 personas.

Karely Ruiz señaló que cinco de los presuntos responsables ya fueron detenidos y que tuvo que cambiarse de domicilio luego de que se filtrara información personal, debido a la preocupación por la seguridad de su hija.