Supernova: Eclipse 2027 ya tiene fecha y sede confirmadas, pues la nueva edición del espectáculo de boxeo entre creadores de contenido y figuras del entretenimiento se llevará a cabo el próximo 30 de mayo de 2027 en la Arena CDMX.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de Supernova: Eclipse 2027 , donde se presentó una primera imagen promocional del evento de boxeo acompañada de la frase: “Desde el origen, nunca se trató solamente de pelear. Siempre hubo dos lados”.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para Supernova: Eclipse 2027?

Además de confirmar la fecha y la sede siendo el 30 de mayo en la Arena CDMX, la organización informó que la preventa de boletos para Supernova: Eclipse 2027 comenzará el 13 de noviembre de 2026, a través de Superboletos para poder presenciar de primera mano las peleas.

Los interesados en asistir a Supernova: Eclipse 2027, podrán registrarse desde ahora para recibir información sobre el acceso a la preventa y la compra de entradas para el espectáculo en la Arena CDMX.

Supernova: Eclipse 2027 ya reveló la fecha y sede de la próxima edición (@supernovaboxing / Instagram )

La elección de la Arena CDMX para el Supernova: Eclipse 2027, permitirá que el evento tenga nuevamente un escenario de gran capacidad para reunir a los aficionados del boxeo de exhibición y a las comunidades digitales de sus participantes para el próximo 30 de mayo.

Por ahora, el anuncio de Supernova: Eclipse 2027 se concentra en la fecha, la sede y la venta de entradas, y se espera que en próximas comunicaciones se revelen más detalles sobre los participantes, las peleas y el formato de este evento de box que pone a pelear a personas del entretenimiento y espectáculo.