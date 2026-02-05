Los Patriots van en busca de su séptimo título de la NFL en el Super Bowl 2026, pero los Seahawks son favoritos por 5 puntos para ganar el partido del domimgo 8 de febrero.

El Levi’s Stadium en Santa Clara, California será el escenario donde Seahawks y Patriots definan al campeón de la NFL en el Super Bowl 2026.

El pronóstico que da como ganador a Seahawks para ganar título de la NFL

El pronóstico para ganar el Super Bowl 2026 favorece a los Seahawks sobre Patriots, con un marcador estimado de 26-21.

Los Seahawks llegan como favoritos por 5 puntos en el partido por el título de la NFL que se disputará el domingo 8 de febrero en el estadio de los 49ers.

Sam Darnold, Seattle Seahawks
Sam Darnold, Seattle Seahawks (Godofredo A. Vásquez / AP)

¿Por qué son favoritos los Seahawks para ganar el Super Bowl 2026?

El “Lado oscuro” así se le conoce a la defensiva de los Seahawks, la que los llevó al Super Bowl 2026 y la que los hace favoritos para ganar el título de la NFL.

El nombre es un guiño al clima sombrío de Seattle y al ruido de la multitud en Lumen Field cuando juegan los Seahawks.

  • Durante la temporada regular, ningún equipo permitió menos puntos por partido (17,2) que los Seahawks.
  • Seattle terminó entre los siete primeros de la NFL en capturas e intercepciones.
  • Los Seahawks fueron el décimo lugar de la NFL con la menor cantidad de yardas aéreas permitidas por partido (193,9).
Super Bowl 2026: ¿Cuántos títulos han ganado los Seattle Seahawks?
Super Bowl 2026: ¿Cuántos títulos han ganado los Seattle Seahawks? (Brynn Anderson / AP)

La estrategia ganadora de los Seahawks

El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike Macdonald, aplicó un esquema agresivo que ya le había funcionado como coordinador defensivo de Michigan y Ravens.

  • La estrategia ganadora de Seahawks despliega cinco o más backs defensivos.
  • La defensa de los Seahawks ha sacado lo mejor de la ofensiva de Seattle .
  • Los Seahawks tuvieron la quinta mayor cantidad de intercepciones (18) en la NFL en la temporada regular.