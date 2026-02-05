Los Patriots van en busca de su séptimo título de la NFL en el Super Bowl 2026, pero los Seahawks son favoritos por 5 puntos para ganar el partido del domimgo 8 de febrero.

El Levi’s Stadium en Santa Clara, California será el escenario donde Seahawks y Patriots definan al campeón de la NFL en el Super Bowl 2026.

El pronóstico que da como ganador a Seahawks para ganar título de la NFL

El pronóstico para ganar el Super Bowl 2026 favorece a los Seahawks sobre Patriots, con un marcador estimado de 26-21.

Los Seahawks llegan como favoritos por 5 puntos en el partido por el título de la NFL que se disputará el domingo 8 de febrero en el estadio de los 49ers.

Sam Darnold, Seattle Seahawks (Godofredo A. Vásquez / AP)

¿Por qué son favoritos los Seahawks para ganar el Super Bowl 2026?

El “Lado oscuro” así se le conoce a la defensiva de los Seahawks, la que los llevó al Super Bowl 2026 y la que los hace favoritos para ganar el título de la NFL.

El nombre es un guiño al clima sombrío de Seattle y al ruido de la multitud en Lumen Field cuando juegan los Seahawks.

Durante la temporada regular, ningún equipo permitió menos puntos por partido (17,2) que los Seahawks.

Seattle terminó entre los siete primeros de la NFL en capturas e intercepciones.

Los Seahawks fueron el décimo lugar de la NFL con la menor cantidad de yardas aéreas permitidas por partido (193,9).

Super Bowl 2026: ¿Cuántos títulos han ganado los Seattle Seahawks? (Brynn Anderson / AP)

La estrategia ganadora de los Seahawks

El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike Macdonald, aplicó un esquema agresivo que ya le había funcionado como coordinador defensivo de Michigan y Ravens.