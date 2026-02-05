Los Seattle Seahawks son una franquicia joven dentro de la NFL y pese a que su historia no es tan grande en el futbol americano, quieren demostrar que tienen lo necesario para ganar el Super Bowl 2026 ante New England Patriots.

Títulos de los Seattle Seahawks:

Super Bowl XLVIII | Seattle Seahawks vs Denver Broncos | 43-8

Los Seattle Seahawks a lo largo de los años han logrado consolidarse como uno de los equipos más competitivos dentro de la NFL, por lo que esperan superar sin problemas en el Super Bowl 2026 a uno de los más grandes del futbol americano: New England Patriots.

¿Cuántos títulos de la NFL han ganado los Seattle Seahawks en su historia?

Para llegar al Super Bowl cada temporada, los Seattle Seahawks han tenido que levantar cuatro trofeos de su conferencia, incluyendo el de la temporada 2025-2026 de la NFL.

Respecto a los títulos de división, los Seattle Seahawks tienen un total de 12 conseguidos en: 1988, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2016, 2020 y 2025.

Pese a que solo tienen un trofeo Vince Lombardi, los de Seattle permanecen constantemente en la conversación de la NFL como uno de los cuadros más importantes en la era moderna del futbol americano.

Sam Darnold, Seahawks (Lindsey Wasson / AP)

Seattle Seahawks y New England Patriots se volverán a ver como en el Super Bowl XLIX

En 2015, New England Patriots y Seattle Seahawks disputaron el Super Bowl XLIX, mismo en el que los Patrios ganaron su cuarto título en un dramático partido que consolidó el legado de Tom Brady.

Dicho encuentro entre New England Patriots y Seattle Seahawks terminó con un marcador de 24-21 con victoria para los Pats.