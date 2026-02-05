Los New England Patriots participarán en el Super Bowl 2026 de la NFL para seguir dominando a los Seattle Seahawks en cuanto a títulos.

Títulos de los New England Patriots:

Super Bowl XXXVI | New England Patriots vs. St. Louis Rams | 20-17

Super Bowl XXXVIII | New England Patriots vs. Carolina Panthers | 32-29

Super Bowl XXXIX | New England Patriots vs. Philadelphia Eagles | 24-21

Super Bowl XLIX | New England Patriots vs. Seattle Seahawks | 28-24

Super Bowl LI | New England Patriots vs. Atlanta Falcons | 34-28

Super Bowl LIII | New England Patriots vs. Los Angeles Rams | 13-3

El Super Bowl 2026 enfrentará a New England Patriots vs Seattle Seahawks, encuentro en el que los “Pats” no solo tienen la meta de llevarse el triunfo, pues además quieren consolidarse como el equipo más ganador en la historia de la NFL.

New England Patriots quiere hacer historia en el Super Bowl 2026

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl 2026 de la NFL y los Pats quieren convertirse en los más ganadores, pues de momento tienen 6.

La franquicia de los New England Patriots se fundó en 1959 en Boston, Massachusetts y en 1971 se mudó a Foxbourgh, para conservar su nombre, pero cambiar de sede y ser desde entonces New England Patriots.

Aunque el equipo que jugará el Super Bowl 2026 consiguió los títulos divisionales en 1963 y 1978, pasaron más de 25 años desde su fundación para llegar a su primer Super Bowl, en 1986, cuando perdieron contra Chicago Bears por 10-40.

Desde esa fecha, los “Pats” han logrado 12 títulos de conferencia: 1985, 1996, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2025, por lo que esperan sumar otro Super Bowl a sus vitrinas.

Drake Maye, quarterback de los Patriots (John Locher / AP)

New England Patriots y Seattle Seahawks revivirán el Super Bowl XLIX

En 2015, New England Patriots y Seattle Seahawks disputaron el Super Bowl XLIX, mismo en el que los Patrios ganaron su cuarto título en un dramático partido que consolidó el legado de Tom Brady.

Dicho encuentro entre New England Patriots y Seattle Seahawks terminó con un marcador de 24-21.