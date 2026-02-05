Sam Darnold, quarterback de los Seattle Seahawks espera darle a su equipo de la NFL su segundo trofeo Vince Lombardi de la historia en el Super Bowl 2026.

Luego de jugar seis temporadas en la NFL, Sam Darnold será el primer quarterback de la generación del Draft 2018 en llegar a un Super Bowl en su edición 2026.

¿Quién es Sam Darnold?

Sam Darnold nació en Capistrano Beach, California, un 5 de junio de 1997. Para la sorpresa de muchos, cuando estudiaba jugaba tanto al futbol americano como al básquetbol, en éste último era uno de los mejores jugadores del estado.

Sam Darnold llegó a ser quarterback por casualidad debido a que una lesión del jugador titular provocó que él llegara al puesto y que incluso se consolidara como uno de los mejores, por lo que la Universidad del Sur de California (USC) le ofreció una beca para jugar.

El primer año de Darnold en la universidad fue en blanco ya que lo dejaron en la reserva. En su segunda temporada no empezó de titular, pero después de tres partidos se hizo con el puesto y empezó a brillar.

¿Quién es Sam Darnold? Quarterback de los Seattle Seahawks. (Brynn Anderson / AP)

Pese a no ser la gran estrella, los New York Jets lo escogieron en el tercer puesto del draft de 2018. En 2023, fue suplente de Los Angeles Rams y en 2024 firmó por Minnesota Vikings para ser el suplente de J.J. McCarthy.

Gracias a su buena temporada, llegó a los Seattle Seahawks donde ganó 14 partidos como titular y se convirtió en el segundo quarterback en ganar 14 partidos en dos temporadas consecutivas, solo detrás de Tom Brady.

¿Qué edad tiene Sam Darnold?

Sam Darnold nació el 5 de junio de 1997, por lo que tiene 28 años de edad.

¿Quién es la esposa de Sam Darnold?

Sam Darnold está comprometido con Katie Hoofnagle, aunque el intenso calendario de la NFL ha impedido la planeación de la boda de la pareja.

Sam Darnold está comprometido con Katie Hoofnagle. (captura)

¿Qué signo zodiacal es Sam Darnold?

Nacido el 5 de junio, Sam Darnold es Géminis, caracterizado por ser personas sociables, intelectuales, curiosas, versátiles y excelentes comunicadores.

¿Sam Darnold tiene hijos?

No. Sam Darnold y su prometida Katie Hoofnagle no han hecho públicamente que tengan hijos.

¿Qué estudió Sam Darnold?

El quarterback de los Seattle Seahawks estudió en la Universidad del Sur de California, donde jugó para los Trojans entre 2016 y 2017 antes de ser seleccionado en el draft de 2018, destacando como una promesa universitaria.