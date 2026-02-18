Los Seattle Seahawks revelaron que ya inició el proceso formal para vender la franquicia de la NFL, tan solo una semana después de ganar el Super Bowl 2026 al vencer a los New England Patriots.

El patrimonio de los Seattle Seahawks que inició Paul G. Allen anunció “que ha iniciado un proceso de venta formal para la franquicia de la NFL Seattle Seahawks, de acuerdo con la directiva de Allen de vender eventualmente sus propiedades deportivas y destinar todas las ganancias del patrimonio a la filantropía”.

¿Cuánto valen los Seattle Seahawks de la NFL?

Paul Allen compró a los Seattle Seahawks en 1997 por 200 millones de dólares para impedir su salida de la ciudad. Desde entonces, la franquicia jugó cuatro Super Bowls y ganó dos, consolidando una marca que creció al ritmo de la tecnología que el dueño ayudó a inventar.

Actualmente, los Seattle Seahawks tienen un valor de 6 mil 600 millones que lo colocan como una franquicia dominante en la NFL. Además, el contrato de arrendamiento del estadio llega hasta 2032, garantía rara en el mercado.

Asimismo, la NFL negocia derechos de transmisión por cifras cercanas a 110 mil millones, por lo que el comprador de los Seattle Seahawks no solo se llevará a la franquicia, sino a todo lo que conlleva tener un equipo de futbol americano.

Seattle Seahawks salen a la venta tras ganar el Super Bowl 2026. (Brynn Anderson / AP)

Propietarios de Seattle Seahawks ya vendieron a otro de sus equipos

Desde que Paul Allen falleció en 2018, su hermana Jody ha controlado a los Seattle Seahawks y a los Portland Trail Blazers de la NBA, sin embargo, la instrucción fue vender eventualmente a ambos equipos.

Y desde septiembre de 2025, los herederos de Paul Allen ya iniciaron con el primer movimiento, ya que llegaron a un acuerdo para vender a los Portland Trail Blazers de la NBA, en una operación que terminó en unos 4 mil millones de dólares.