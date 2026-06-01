La Selección de Sudáfrica ya emprendió el vuelo a México para disputar el Mundial 2026 luego de enfrentar problemas de visados.

La Selección de Sudáfrica será el primer rival de México en el Mundial 2026, por lo que pese al retraso, en las próximas horas llegarán a territorio mexicano para enfrentar a la Selección Mexicana en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA.

Futbolistas de Sudáfrica no recibieron a tiempo su visado

Algunos jugadores de Sudáfrica no recibieron a tiempo sus visados, por lo que la salida que estaba prevista para el domingo 31 de mayo de 2026 tuvo que ser aplazada de último minuto.

Ante ello, la Federación Sudafricana de Fútbol (SAFA) fue duramente criticada por la situación, aunque ya se disculparon y llegarán a tiempo para la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.

Mundial 2026: Sudáfrica viaja a México tras resolver sus problemas de visado. (quinto partido)

“Si bien el retraso en la entrega de los visados ha supuesto la pérdida de un día útil para el equipo..., la SAFA está satisfecha con la resolución del asunto y con el hecho de que el programa del equipo siga bien encaminado”, declaró la Federación Sudafricana en un comunicado tras el inconveniente.

¿Cuándo jugará México vs Sudáfrica en el Estadio Banorte?

Sudáfrica deberá prepararse para el partido contra México que se realizará en el Estadio Banorte.

El encuentro será el próximo 11 de junio en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, como parte de la inuguración del Mundial 2026.