Tan pronto como inició el gobierno de Zohran Mamdani en Nueva York, quitó el permiso que daba acceso al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de operar en la ciudad.

Asimismo, Zohran Mamdani revocó otros mandatos que limitaban la libertad de expresión de los ciudadanos en Nueva York.

Zohran Mamdani impide la operación de ICE en Nueva York

El 1 de enero, Zohran Mamdani comenzó su gobierno como alcalde de Nueva York en Estados Unidos, luego de que fue electo en noviembre de 2025.

Una de las promesas que Zohran Mamdani había dado en su campaña era el impedir la operación de ICE dentro de la ciudad, acciones de las que hasta Donald Trump se burló.

Sin embargo, así como inició su gobierno en Nueva York, el alcalde limitó la operación del ICE eliminando la Órden Ejecutiva dada por Eric Adams.

Dentro de los cambios prometidos por Zohran Mamdani también está el ofrecer asesoría legal gratuita a los inmigrantes que residan en Nueva York y que tengan “riesgo de deportación”.

Zohran Mamdani hace historia como alcalde musulmán en Nueva York (Amir Hamja / AP)

Asimismo, compartió algunos datos para los inmigrantes recordándoles que la ley los protege ante un acercamiento del ICE en sus domicilios sin una órden, espacios privados o bien, si se les obliga a firmar algún papel.

El alcalde recordó que si ahora que ICE no puede operar en Nueva York rompen lo estipulado por la ley de la ciudad, “tendrán que ser juzgados”.

Los cambios que Zohran Mamdani hizo en Nueva York además de la operación del ICE

Zohran Mamdani impidió que ICE pueda operar en Nueva York, pero no fue la única Órden Ejecutiva de Eric Adams que eliminó.

Estos son los otros cambios que Zohran Mamdani hizo en Nueva York en cuanto inició su gobierno: