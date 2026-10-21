Sporting vs LASK se encuentran en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-0 en la cancha del equipo local, el miércoles 21 de octubre de 2026.
Sporting vs LASK: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Sporting vs LASK es triunfo del equipo local con marcador de 3-0 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Sporting 3-0 LASK
Sporting vs LASK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Sporting vs LASK, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
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Sporting vs LASK: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
Sporting
- Portero: Kaique Pereira
- Defensas: Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Araújo
- Mediocampistas: João Simões, Doumbia y Sergi Altimira
- Delanteros: Irankunda, Suárez y Catamo
LASK
- Portero: Jungwirth
- Defensas: Jørgensen, Mbuyamba, Alemão, Andrade y Dibango
- Mediocampistas: Daněk, Bogarde y Schöpf
- Delanteros: Lang y Adeniran
¿Cuándo y dónde ver el partido Sporting vs LASK en la Champions League?
Sporting vs LASK en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por HBO Max.
- Partido: Sporting vs LASK
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jose Alvalade
- Transmisión: HBO Max