Sporting vs LASK se encuentran en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-0 en la cancha del equipo local, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Sporting vs LASK: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Sporting vs LASK es triunfo del equipo local con marcador de 3-0 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Sporting 3-0 LASK

Sporting vs LASK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Sporting vs LASK, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Sporting

Portero: Kaique Pereira

Defensas: Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Araújo

Mediocampistas: João Simões, Doumbia y Sergi Altimira

Delanteros: Irankunda, Suárez y Catamo

Sporting es uno de los equipos invictos en la Champions League (Jean-Francois Badias / AP Photo/Jean-Francois Badias)

LASK

Portero: Jungwirth

Defensas: Jørgensen, Mbuyamba, Alemão, Andrade y Dibango

Mediocampistas: Daněk, Bogarde y Schöpf

Delanteros: Lang y Adeniran

¿Cuándo y dónde ver el partido Sporting vs LASK en la Champions League?

Sporting vs LASK en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por HBO Max.