Sporting vs LASK se enfrentan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por HBO Max.

Partido: Sporting vs LASK

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jose Alvalade

Transmisión: HBO Max

Sporting venció a Lens en la Jornada 2 (Jean-Francois Badias / AP Photo/Jean-Francois Badias)

Sporting vs LASK: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Sporting vs LASK.

Sporting vs LASK: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido Sporting vs LASK podrá verse a través de HBO Max.

Partido: Sporting vs LASK

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jose Alvalade

Transmisión: HBO Max

Así van Sporting y LASK tras la Jornada 2 de la Champions League

El Sporting venció 2-0 a Lens en la Jornada 2 de la Champions League, para llegar a seis puntos en su cuenta.

Por su parte, LASK fue goleador por Liverpool con marcador de 3-6 y se quedó sin puntos en la competencia.