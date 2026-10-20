Sporting vs LASK se enfrentan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por HBO Max.
- Partido: Sporting vs LASK
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jose Alvalade
- Transmisión: HBO Max
Sporting vs LASK: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Sporting vs LASK.
Sporting vs LASK: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Sporting vs LASK podrá verse a través de HBO Max.
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- Partido: Sporting vs LASK
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- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jose Alvalade
- Transmisión: HBO Max
Así van Sporting y LASK tras la Jornada 2 de la Champions League
El Sporting venció 2-0 a Lens en la Jornada 2 de la Champions League, para llegar a seis puntos en su cuenta.
Por su parte, LASK fue goleador por Liverpool con marcador de 3-6 y se quedó sin puntos en la competencia.