Atlético de Madrid vs Bayern Múnich chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: Fox One o HBO Max

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el Atlético de Madrid vs Bayern Múnich de la Jornada 4 de la Champions League.

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El martes 3 de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich.

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Atlético de Madrid vs Bayern Múnich podrá verse a través de Fox One o HBO Max.