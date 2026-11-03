Galatasaray vs Stuttgart se midieron el martes 3 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 2-0.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Galatasaray vs Stuttgart.

Ahora, Galatasaray suma 6 puntos y es el décimo cuarto lugar de la fase de liga; mientras que Stuttgart se ubica en el lugar 8 con 7 unidades logradas.

Marcador del partido: Galatasaray 2-0 Stuttgart.

Galatasaray vs Stuttgart: así se definió el partido de la Champions League

El partido Galatasaray vs Stuttgart de la Jornada 4 de la Champions League,

Así fueron los goles del partido Galatasaray vs Stuttgart:

Minuto 12: Gol de Aleksey Batrakov (Galatasaray)

Minuto 15: Gol de Aleksey Batrakov (Galatasaray)

¿Cuándo vuelven a jugar Galatasaray y Stuttgart en la Champions League?

Galatasaray y Stuttgart regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Galatasaray recibe al Aston Villa el 24 de noviembre, mientras que Stuttgart recibe al Inter de Milán el 25 del mismo mes.