FC Barcelona vs Aston Villa se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max y TNT.
- Partido: FC Barcelona vs Aston Villa
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: HBO Max y TNT
FC Barcelona vs Aston Villa: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el FC Barcelona vs Aston Villa de la Jornada 4 de la Champions League.
FC Barcelona vs Aston Villa: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League
El martes 3 de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: FC Barcelona vs Aston Villa.
FC Barcelona vs Aston Villa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?
El partido FC Barcelona vs Aston Villa podrá verse a través de HBO Max y TNT.
- Partido: FC Barcelona vs Aston Villa
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: HBO Max y TNT