FC Barcelona vs Aston Villa se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max y TNT.

Partido: FC Barcelona vs Aston Villa

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: HBO Max y TNT

FC Barcelona perdió el invicto con el PSG (Thibault Camus / AP Photo/Thibault Camus)

FC Barcelona vs Aston Villa: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el FC Barcelona vs Aston Villa de la Jornada 4 de la Champions League.

FC Barcelona vs Aston Villa: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El martes 3 de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: FC Barcelona vs Aston Villa.

FC Barcelona vs Aston Villa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido FC Barcelona vs Aston Villa podrá verse a través de HBO Max y TNT.