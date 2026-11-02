Manchester United vs Roma: se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.
- Partido: Manchester United vs Roma
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Old Trafford
- Transmisión: HBO Max o Fox One
Manchester United vs Roma: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el Manchester United vs Roma de la Jornada 4 de la Champions League.
Manchester United vs Roma: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League
El martes 3 de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Manchester United vs Roma.
Manchester United vs Roma: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?
El partido Manchester United vs Roma podrá verse a través de HBO Max o Fox One.
- Partido: Manchester United vs Roma
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Old Trafford
- Transmisión: HBO Max o Fox One