Manchester United vs Roma: se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.

Partido: Manchester United vs Roma

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Old Trafford

Transmisión: HBO Max o Fox One

Manchester United vs Roma: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el Manchester United vs Roma de la Jornada 4 de la Champions League.

Manchester United vs Roma: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El martes 3 de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Manchester United vs Roma.

Manchester United vs Roma: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Manchester United vs Roma podrá verse a través de HBO Max o Fox One.