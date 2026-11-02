Villarreal vs PSG juegan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 14 horas con transmisión por Fox One.

Partido: Villarreal vs PSG

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de la Cerámica

Transmisión: Fox One

PSG marcha invicto en la Champions League 2026-2027 (Thibault Camus / AP Photo/Thibault Camus)

Villarreal vs PSG: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el Villarreal vs PSG de la Jornada 4 de la Champions League.

Villarreal vs PSG: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El martes 3 de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Villarreal vs PSG.

Villarreal vs PSG: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Villarreal vs PSG podrá verse a través de Fox One.