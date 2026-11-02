Villarreal vs PSG juegan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 14 horas con transmisión por Fox One.
- Partido: Villarreal vs PSG
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de la Cerámica
- Transmisión: Fox One
Villarreal vs PSG: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el Villarreal vs PSG de la Jornada 4 de la Champions League.
Villarreal vs PSG: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League
El martes 3 de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Villarreal vs PSG.
Villarreal vs PSG: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?
El partido Villarreal vs PSG podrá verse a través de Fox One.
- Partido: Villarreal vs PSG
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de la Cerámica
- Transmisión: Fox One