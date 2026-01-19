Slavia Praga vs FC Barcelona se miden en la Jornada 7 de la Champions League. Consulta la hora para ver en FOX One el partido programado el miércoles 21 de enero.

Partido: Slavia Praga vs FC Barcelona

Fase: Jornada 7

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Eden Arena

Eden Arena Transmisión: FOX One

Slavia Praga vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Champions League

El miércoles 21 de enero de 2026 termina la Jornada 7 de la Champions League, cuando FC Barcelona visite al Slavia Praga.

La plataforma FOX One transmitirá el partido Slavia Praga vs FC Barcelona.

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 7 de la Champions League?

El FC Barcelona venció al Frankfurt en la Jornada 6 de la Champions League, para ubicarse en el lugar 15 con 10 puntos.

Ante Slavia Praga le urge ganar al FC Barcelona, que llega al partido después de perder en LaLiga con la Real Sociedad.

De no lograr un buen resultado, la presión para el equipo culé empezará a crecer, teniendo al Real Madrid al acecho.

Así llega Slavia Praga a su partido de la Champions League vs FC Barcelona

El Slavia Praga suma apenas 2 puntos en la tabla de posiciones de la Champions League, previo a su partido como local ante el FC Barcelona.

Sumar las tres unidades en casa sobre el FC Barcelona sería un gran impulso para el Slavia Praga en la Champions League.

En la Jornada 6 del torneo, el Slavia Praga perdió 0-3 con el Tottenham en calidad de visitante.