Julio Ibáñez hizo un emotivo llamado al Tri para que derrote a Sudáfrica durante el partido inaugural del Mundial 2026, pues le pidió a los futbolistas que lo hagan por él.

“Tengo que decirles que lo hagan por mí. Porque me humillaron” Julio Ibáñez

Así lo dijo en un video en el que habló sobre la experiencia que vivió en Sudáfrica, por la que solicitó a los futbolistas mexicanos que lo hagan por todo el país y por él mismo.

En su video, Julio Ibáñez, aprovechó para lanzar una crítica contra las autoridades sudafricanas, donde estuvo detenido por más de 2 meses y en la que acusó, fue humillado.

Julio Ibáñez pidió al Tri que ganen a Sudáfrica con emotivo mensaje

Horas antes del debut del Tri durante el Mundial 2026, el periodista de la cadena deportiva TUDN, Julio Ibáñez, compartió un emotivo video en el que hizo un llamado a la selección mexicana.

En su video, el comunicador recordó la dura experiencia que vivió en Sudáfrica cuando fue detenido por realizar su labor periodística, y al rememorar lo ocurrido, pidió al equipo nacional ganar el partido por él.

Sobre ello, Julio Ibáñez resaltó que los seleccionados tienen que dar un gran partido por sus familiares, por su historia y porque todo lo que han obtenido es por sus propios méritos.

“Les vengo a decir que lo hagan por un país que necesita de alegrías, un país que es precioso, un país que hoy encuentra algunas dificultades. También háganlo por mí. La verdad tengo que decirles que lo hagan por mí. Porque me humillaron" Julio Ibáñez

Sin embargo, destacó que también tienen que ganarle a Sudáfrica por todo el país que necesita de alegrías, pero también por él y las humillaciones de las que fue víctima.

En especial porque dijo que esa “espina” que lo lastimó, sería sanada con lo que más le gusta y le mueve, el futbol y el trabajo que realiza como periodista relacionado con el deporte.

Hoy como a muchos me costará trabajo dormir, mañana se juega una copa del mundo en casa y también se cobrará una revancha que va a pagar Sudáfrica, por eso le mando este mensaje desde el fondo de mi corazón a los jugadores de @miseleccionmx



Nos vemos mañana a través de @TUDNMEX… pic.twitter.com/ukZmbQLt7F — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) June 11, 2026

Julio Ibáñez lanzó dura crítica contra autoridades de Sudáfrica

Al pedir al Tri que le gane a Sudáfrica por México y por él, Julio Ibáñez aprovechó para lanzar una crítica contra las autoridades del país africano que lo detuvieron durante más de 2 meses.

En su relato, recordó que estaba en Sudáfrica porque buscaba llevar información del rival, conocer cómo vive, cómo juega y entender a los fanáticos y porque los mexicanos son apasionados del fútbol.

Sin embargo, lamentó que su labor fue interrumpida cuando junto a su compañero Daniel García, sufrío humillaciones y discriminación, pues desde el primer día los acosaron hasta acusarlos de terrorismo.

También rememoró que las autoridades los acusaron de espionaje, de estar ilegales en su país y de crimen organizado, acusaciones que describió como una persecución contra mexicanos.