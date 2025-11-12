Iker Casillas se encuentra en México porque fue investido en el Salón de la Fama del futbol en Pachuca. Antes de entrar tuvo un altercado con los aficionados que buscaban un autógrafo.

El exarquero, Iker Casillas, tuvo una impresionante carrera en la que ganó todo. Este 11 de noviembre fue reconocido al ingresar al Salón de la Fama del futbol.

Y es que estamos hablando de uno de los mejores guardametas de la historia, su palmarés habla por sí solo:

Campeón del mundo en 2010

en 2010 3 veces campeón de Champions League

5 veces campeón de España

1 Campeonato de clubes

2 veces campeón de la Copa del Rey

Una leyenda. Sin embargo, se le pueden encontrar varios episodios que si bien no son polémicas, sí dieron de qué hablar. Como cuando publicó que era homosexual, y que luego borró, o que le filtraron unos audios que mandó a una modelo.

“Si te vas a poner así, me voy”: Iker Casillas regaña a fan mexicano que solo quería un autógrafo

Iker Casillas se encontraba en Pachuca para su investidura para el Salón de la Fama. Antes de entrar a la ceremonia, pasó a dar fotos y autógrafos a los aficionados.

Los fans se amontonaron de la emoción por ver de cerca a Iker Casillas, sin embargo, el arquero se molestó mientras firmaba unas playeras y les dijo: “Si te vas a poner así, me voy”.

El español continuó atendiendo a la gente, pero su cara mostraba molestia. Incluso repitió, la frase.

🗣 "SÍ TE VOY A FIRMAR PERO NO HACE FALTA QUE ME LO DIGAS SIETE VECES"



Iker Casillas atendió a algunos aficionados que pedian su firma, pero la insistencia de algunos terminó por desconcertar al español 😳 pic.twitter.com/iscLTfyjd6 — MedioTiempo (@mediotiempo) November 11, 2025

Casillas es investido en el Salón de la Fama del futbol

Iker Casillas finalmente entró a la investidura y fue presentaron su ingreso al Salón de la Fama del futbol. El exarquero dedicó unas palabras a su premio y a México.

"Quería agradecer por este galardón que también para mí es muy importante, no sé si seré el más joven de todos los ilustres y leyendas figuras que hay aquí y que representan lo que ha sido el futbol, pero para mí es un verdadero honor compartir un rato con todos ellos“, comentó Iker Casillas.

El ex del Real Madrid dejó su opinión sobre el país: "Muchas gracias, por eso me gusta México, buenas tardes, porque siempre que vengo acá me tratan con mucho cariño, con mucho cariño y mucha admiración"