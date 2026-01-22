José Jairzinho Soria Reyna conocido como Shocker, protagonizó un escándalo luego de que se lesionó en una discusión, pero prefirió no ir al hospital para ser atendido por personal médico.

Imágenes de el Shocker de 54 años de edad, sobre el momento del accidente han circulado sumado a las declaraciones que ha tenido donde compartió haber violentado a su exesposa.

Shocker resulta herido tras una discusión con su esposa; rechaza asistencia médica

El luchador profesional Shocker, recibió asistencia médica la noche del 21 de enero cuando paramédicos llegaron a su domicilio luego de que resultó herido tras una discusión con quien presuntamente es su esposa.

Según el reporte realizado por Carlos Jiménez, el Shocker estaba discutiendo con su esposa, Gisela Jiménez Franco, cuando el luchador decidió golpear un espejo.

Ante ello, resultó herido por lo que paramédicos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la CDMX acudieron para su atención, pero él se negó a ir al hospital.

Shocker, luchador profesional. (Agencia México)

Lo que se sabe es que Shoker resultó herido en la mano derecha ante la discusión que tuvo en su domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

Shocker asume haber golpeado a su exesposa

Shocker resultó herido tras golpear un espejo en una discusión que tenía con su esposa Gisela Jiménez Franco, lo que revivió la violencia que él mismo ha contado ha generado a sus parejas.

Tras una relación de alrededor de 4 años, el luchador compartió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que golpeó a su primera esposa, Julieta Rivera Martínez..

El luchador compartió que a unos días de su boda por el civil con Julieta Rivera Martínez, la golpeó en un arranque de celos.