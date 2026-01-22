Gisela Jiménez Franco es la esposa del luchador Shocker, aunque ella asegura solo son novios, pues no hay matrimonio legal.

El nombre de Gisela Jimenez Franco ha sido mencionado por un último altercado que el Shocker vivió al haberse herido en una discusión con ella, pero ¿quién es?

Con los siguientes datos te compartimos quién es Gisela Jiménez Franco:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Gisela Jiménez Franco es la esposa de Shocker con quien discutía cuando se lesionó

¿Quién es Gisela Jiménez Franco?

El Shocker ha estado apoyado en los últimos años en su proceso por dejar las drogas por Gisela Jiménez Franco, su novia con quien vivió por tres años, pero en septiembre 2024 ella aseguraba ya no era así aunque sí eran novios.

Aunque Gisela Jiménez Franco no es figura pública, su relación con el Shocker la ha llevado a estar en varios programas de televisión hablando sobre la rehabilitación del luchador.

De lo que se sabe de Gisela Jiménez Franco es que nunca tuvo interés por el Shocker, pero coincidieron en una fiesta, él le pidió su número, salieron y a la semana de su primera cita comenzaron a vivir juntos.

Gisela Jiménez Franco, esposa de Shocker. (Especial )

Gisela Jiménez Franco incluso dejó su trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc por convertirse en la manager del Shocker, pues su jefa Sandra Cuevas le pedía no mezclar lo laboral con lo personal y esta eligió con el luchador.

La esposa del Shocker tiene una hija y una nieta con quien asegura que el luchador tiene una buena relación.

¿Qué edad tiene Gisela Jiménez Franco?

Se desconoce la edad que tiene Gisela Jiménez Franco.

¿Quién es el esposo de Gisela Jiménez Franco?

El esposo de Gisela Jiménez Franco es José Jairzinho Soria Reyna conocido como Shocker. Sin embargo, se cree que actualmente no viven juntos y solo serían novios.

Shocker y Gisela Jiménez Franco. (Facebook/Shocker1000)

¿Qué signo zodiacal es Gisela Jiménez Franco?

Se desconoce el signo zodiacal de Gisela Jiménez Franco.

¿Cuántos hijos tiene Gisela Jiménez Franco?

Gisela Jiménez Franco tiene una hija de 29 años de edad, pero se desconoce su identidad.

¿Qué estudió Gisela Jiménez Franco?

Se desconoce qué estudió Gisela Jiménez Franco.

¿En qué ha trabajado Gisela Jiménez Franco?

Gisela Jiménez Franco trabaja como mánager de Shocker y es quien se encarga de la venta de los productos de luchador.

Asimismo, ha contado que trabajó en la tienda C&A y la alcaldía Cuauhtémoc con Sandra Cuevas.

Gisela Jiménez Franco es la esposa de Shocker con quien discutía cuando se lesionó

El Shocker se vio envuelto en polémica nuevamente tras informarse que resultó herido tras una discusión con su esposa, Gisela Jiménez Franco, donde él decidió golpear un espejo.

Según la información dada por el reportero Carlos Jiménez, paramédicos de la Cruz Roja y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la CDMX llegaron a auxiliar las heridas del luchador.

Aunque se desconoce el estado de salud de Gisela Jiménez Franco, sí se compartió que estaban discutiendo cuando Shocker decidió golpear un espejo y resultó herido.

Sin embargo, el luchador eligió no ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Ante la polémica que esto ha desatado, el Shocker usó sus redes sociales para asegurar que aclararía qué fue lo que realmente pasó.