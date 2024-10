El Shocker estuvo en rehabilitación varios meses y espera que esta sí “sea la buena”, pues ya ha recaído en las adicciones otras veces.

En abril, el Shocker -de 53 años de edad- fue detenido en Oaxaca por realizar destrozos dentro de un cuarto de hotel, aparentemente el luchador estaba bajo el influjo de las drogas.

Días después de su detención, Shocker ingresó a rehabilitación en una de las clínicas de Julio César Chávez, de 62 años de edad.

Tras casi 6 meses de rehabilitación, Shocker salió de la clínica Bajo el Sol, ubicada en Culiacán, y reapareció para dar una entrevista a Gustavo Adolfo Infante.

Shocker expresó que se encontraba estable y tranquilo tras su salida de la clínica de rehabilitación, además de que deseaba integrarse a sus actividades laborales.

Shocker reveló que ha estado en 4 clínicas de rehabilitación, pero en los anteriores tratamientos se negaba a dejar las drogas y el alcohol por completo.

“Yo espero que este sea el bueno”, dijo Shocker, quien se siente listo para seguir su camino alejado de las adicciones gracias al tratamiento que recibió en rehabilitación.

“No me dijeron el tiempo que iba a estar, si me hubieran dicho, les hubiera dicho que no. Ya estando en el tratamiento te das cuenta que es necesario tocar piso y hacer las cosas bien”

Shocker