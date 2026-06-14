Selecciones de África, el Caribe y Asia, que participan en el Mundial 2026 han expresado su decepción a las declaraciones del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

El presidente de la UEFA rechazó la ampliación a 48 selecciones en el Mundial 2026 debido a una presunta “falta de interés” de algunos partidos.

Entre los países que rechazaron las declaraciones se encuentran Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica, quienes firmaron un comunicado en contra de lo declarado por Aleksander Ceferin.

¿Qué dice el comunicado de las selecciones en contra de las palabras de Aleksander Ceferin?

El comunicado indica que no existen encuentros irrelevantes en una Copa Mundial de la FIFA, especialmente para las selecciones que son un hito histórico y resultado de años de trabajo, inversión y desarrollo deportivo.

Países como Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán y Jordania, debutan en el Mundial 2026, por lo que consideran que cuestionar la importancia de dichos encuentros supone ignorar el esfuerzo de jugadores, técnicos y aficionados.

Selecciones protestan contra el presidente de la UEFA por sus comentarios sobre el Mundial 2026. (captura)

Los países que rechazaron las declaraciones de Aleksander Ceferin también defienden que la ampliación de la Copa del Mundo permite una representación más amplia de las culturas a nivel internacional.

Selecciones afirman que están en el Mundial 2026 por méritos propios

Las selecciones también indicaron que cada equipo se clasificó al Mundial 2026 fue por mérito propio y que cada partido importa.

Asimismo, hicieron un llamado a continuar con el crecimiento del fútbol para que siga creando oportunidades e inspirando a nuevas generaciones.