La Selección Mexicana sigue preparándose de cara al Mundial 2027, por lo que tendrá dos partidos importantes en la Fecha FIFA de marzo.

El Tri Femenil enfrentará el partido de eliminatoria de la Concacaf W frente a Santa Lucía y posteriormente un duelo amistoso ante Brasil.

¿Quiénes son los rivales del Tri Femenil?

La Selección Mexicana iniciará la concentración el próximo lunes 23 de febrero en el el Centro de Alto Rendimiento (CAR), hasta el sábado 28, día en el que viajarán a Santa Lucía, para enfrentar el partido de eliminatoria de la Concacaf W ante Santa Lucía.

Posteriormente, regresarán a México para medirse a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo amistoso que promete mucha emoción.

Scarlett Camberos, jugadora mexicana. (Pablo Gonzalez / MEXSPORT)

¿Cuándo son los partidos del Tri Femenil en la Fecha FIFA de marzo?

El partido de la Selección Mexicana ante Santa Lucía es parte de la eliminatoria de la Concacaf W y se jugará en el Estadio Daren Sammy Cricket Ground, a las 13 horas, tiempo del Centro de México, el próximo lunes 2 de marzo.

Posteriormente, el Tri Femenil regresará a tierras aztecas para enfrentar a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, el 7 de marzo.

Jugadoras estrellas presentes en el Tri Femenil

La Selección Mexicana se medirá a Santa Lucía y a Brasil en la Fecha FIFA de marzo y lo hará con las mejores jugadoras que tiene el DT a su disposición.

Entre las jugadoras convocadas se encuentran Reyna Reyes, Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal, Nicolette Hernández y Aaliyah Farmer.