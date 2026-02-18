Pumas vs Tigres se enfrentan en duelo de felinas en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil. El pronóstico es empate 2-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: Pumas vs Tigres.

Pumas vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido Pumas vs Tigres es empate 2-2 en la cancha de las felina del Pedregal.

Pronóstico: Pumas 2-2 Tigres

Pumas vs Tigres, Liga MX Femenil (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Pumas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Tigres, en la Jornada 10 de Liga MX Femenil.

Pumas

Portero: Jashia López

Defensas: Cristina Torres, Julissa Dávila, Karen Ramírez y Paola Chavero

Mediocampistas: Alejandra Guerrero, Wendy Bonilla, Dorian Hernández y Silvana Flores

Delanteros: Stephanie Ribeiro y Nayeli Bolaños

Tigres

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Karla Martínez, Victoria López, Liliana Fernández y Sonia Vásquez

Mediocampistas: Cinthya Peraza, Deneisha Blackwood y Mitsy Ramírez

Delanteras: Natalia Macías, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry

Greta Espinoza, Sandra Stephany Mayor y Cristina Ferral. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Pumas vs Tigres: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Pumas vs Tigres se enfrentarán el viernes 20 de febrero de 2026 en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, a partir de las 18 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de ViX, TUDN y YouTube.

Partido: Pumas vs Tigres

Fase: Jornada 10 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViXy YouTube

¿Cómo llegan Pumas y Tigres a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

Pumas sumó un punto en la cancha del FC Juárez en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, para llegar a 17 puntos en el séptimo lugar de la competencia.

Tigres, por su parte, ocupa la sexta posición del torneo, también con 17 unidades, aunque con mejor diferencia de goles que sus próximas rivales.