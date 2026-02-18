Pumas vs Tigres se enfrentan en duelo de felinas en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil. El pronóstico es empate 2-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: Pumas vs Tigres.
Pumas vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido Pumas vs Tigres es empate 2-2 en la cancha de las felina del Pedregal.
- Pronóstico: Pumas 2-2 Tigres
Pumas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Tigres, en la Jornada 10 de Liga MX Femenil.
Pumas
- Portero: Jashia López
- Defensas: Cristina Torres, Julissa Dávila, Karen Ramírez y Paola Chavero
- Mediocampistas: Alejandra Guerrero, Wendy Bonilla, Dorian Hernández y Silvana Flores
- Delanteros: Stephanie Ribeiro y Nayeli Bolaños
Tigres
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Karla Martínez, Victoria López, Liliana Fernández y Sonia Vásquez
- Mediocampistas: Cinthya Peraza, Deneisha Blackwood y Mitsy Ramírez
- Delanteras: Natalia Macías, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry
Pumas vs Tigres: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil
Pumas vs Tigres se enfrentarán el viernes 20 de febrero de 2026 en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, a partir de las 18 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de ViX, TUDN y YouTube.
- Partido: Pumas vs Tigres
- Fase: Jornada 10 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViXy YouTube
¿Cómo llegan Pumas y Tigres a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?
Pumas sumó un punto en la cancha del FC Juárez en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, para llegar a 17 puntos en el séptimo lugar de la competencia.
Tigres, por su parte, ocupa la sexta posición del torneo, también con 17 unidades, aunque con mejor diferencia de goles que sus próximas rivales.