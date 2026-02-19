Rayadas vs San Luis: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs San Luis se miden en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es victoria 2-0 en la cancha del Estadio BBVA.
Conoce a continuación las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: Rayadas vs San Luis.
Rayadas vs San Luis: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Rayadas vs San Luis es victoria 2-0 en la cancha del equipo local.
- Pronóstico: Rayadas 2-0 San Luis
Rayadas vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs San Luis, en la Jornada 10 de Liga MX Femenil.
Rayadas
- Portera: Manrique
- Defensas: Monroy, Lua, Campos y Cázares
- Mediocampistas: Restrepo, García, Martínez y Seoposonwe
- Delanteras: Burkenroad y Veloz
San Luis
- Portera: Valeria Zarate
- Defensas: Karen Cano, Aurora Suarez, Frida Vargas y Citlali Hernández
- Mediocampistas: Viridiana López, Silvana González, Farlyn Caicedo y Sandra Arévalo
- Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello
Rayadas vs San Luis: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil
Rayadas vs San Luis se enfrentarán en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el sábado 21 de febrero de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.
- Partido: Rayadas vs San Luis
- Fase: Jornada 10
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: sábado 21 de febrero de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil
¿Cómo llegan Rayadas y San Luis al partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?
Rayadas llega a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil luego de jugar contra América, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra San Luis.
San Luis, por su parte, enfrentó al Querétaro en la Jornada 9, por lo que ahora tienen la mira puesta en Rayadas con el objetivo de ganar y seguir escalando posiciones en la Liga MX Femenil.