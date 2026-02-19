Rayadas vs San Luis se miden en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es victoria 2-0 en la cancha del Estadio BBVA.

Conoce a continuación las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: Rayadas vs San Luis.

Rayadas vs San Luis: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Rayadas vs San Luis es victoria 2-0 en la cancha del equipo local.

Pronóstico: Rayadas 2-0 San Luis

Rayadas vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs San Luis, en la Jornada 10 de Liga MX Femenil.

Rayadas

Portera: Manrique

Defensas: Monroy, Lua, Campos y Cázares

Mediocampistas: Restrepo, García, Martínez y Seoposonwe

Delanteras: Burkenroad y Veloz

San Luis

Portera: Valeria Zarate

Defensas: Karen Cano, Aurora Suarez, Frida Vargas y Citlali Hernández

Mediocampistas: Viridiana López, Silvana González, Farlyn Caicedo y Sandra Arévalo

Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello

Rayadas vs San Luis: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil. (MexSport Agency / MexSport Agency)

Rayadas vs San Luis: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Rayadas vs San Luis se enfrentarán en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el sábado 21 de febrero de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: Rayadas vs San Luis

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: sábado 21 de febrero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llegan Rayadas y San Luis al partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

Rayadas llega a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil luego de jugar contra América, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra San Luis.

San Luis, por su parte, enfrentó al Querétaro en la Jornada 9, por lo que ahora tienen la mira puesta en Rayadas con el objetivo de ganar y seguir escalando posiciones en la Liga MX Femenil.