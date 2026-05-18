Claudia Sheinbaum celebró con entusiasmo el pase de Pumas a la final del Clausura 2026 de la Liga MX tras eliminar al Pachuca.

“Ehhh, va a la final los Pumas” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México destacó el 18 de mayo de 2026 su vínculo con la UNAM y expresó alegría por el triunfo del equipo universitario, que disputará el título contra Cruz Azul.

Su reacción espontánea en la conferencia mañanera se viralizó en redes sociales como muestra de simpatía hacia el club universitario.

Pumas vuelve a una final después de cinco años, generando gran expectativa entre su afición.

Así reaccionó Claudia Sheinbaum al pase de Pumas a la final de la Liga MX

Claudia Sheinbaum celebró con entusiasmo el pase de Pumas a la final de la Liga MX ante Pachuca durante su conferencia matutina, destacando su vínculo con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al ser cuestionada sobre el tema, Claudia Sheinbaum mostró su alegría de forma espontánea al confirmar que el equipo del Pedregal disputará el título contra el Cruz Azul.

Aunque su declaración en Palacio Nacional fue breve, Claudia Sheinbaum no ocultó su alegría por esta situación.

La reacción de Sheinbaum fue interpretada como una muestra de simpatía hacia el club y de inmediato se viralizó en las redes sociales.

Pumas vence al Pachuca y vuelve a colarse en una final del futbol mexicano

Pumas de la UNAM logró clasificar a la final de la Liga MX tras eliminar al Pachuca en el torneo Clausura 2026.

El conjunto universitario avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general después de empatar el marcador global con un gol decisivo de Jordan Carrillo.

De esta manera, Pumas vuelve a colarse en una final del futbol mexicano, después de cinco años sin llegar a una, generando gran expectativa entre su afición.

El duelo entre Pumas y Cruz Azul definirá al nuevo campeón del futbol mexicano en un enfrentamiento que ya genera expectativa entre aficionados y analistas deportivos.

A falta de una confirmación oficial, la Final de la Liga MX se jugaría:

Ida: Jueves 21 de mayo

Vuelta: Domingo 24 de mayo