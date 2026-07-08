La Selección de Noruega abandonó el Dalmar Hotel en Miami tras una sola noche de hospedaje, previo a su partido contra Inglaterra en cuartos de final del Mundial 2026.

Los jugadores denunciaron ante la FIFA problemas de ruido, suciedad, moho y olor a humo, condiciones que afectaban su preparación tras superar una enfermedad reciente.

La FIFA aceptó la reubicación y asumió los costos de las 50 habitaciones y seguridad, mientras que la Federación Noruega cubrió gastos adicionales.

El equipo de Erling Haaland ahora se encuentra más cerca del Hard Rock Stadium.

Selección de Noruega deja el Dalmar Hotel por problemas de ruido y suciedad

En dos horas y media, durante la primera noche de hospedaje, la Selección Noruega dejó el Dalmar Hotel tras señalar ruido por la carretera así como una construcción cercana.

En la queja mencionaron a su vez que las condiciones no eran las ideales en la preparación de los jugadores para el partido contra Inglaterra, que acaban de salir de una enfermedad.

Por lo mismo, no sólo influyó el ruido, la Selección de Noruega también habría encontrado moho y deficiencias de limpieza en sus habitaciones, así como olor a humo.

El jefe de logística, Truls Daehli afirmó que si bien la mudanza reporta un contratiempo, fue la mejor decisión para que no afecte a los jugadores de la Selección Noruega.

Selección de Noruega cambia de hotel por ruido y suciedad

Esto ya que están más cerca del Hard Rock Stadium, aunado a que los jugadores están contentos con el cambio, ya que habrían sido los que esperaban dejar el Dalmar Hotel.

Selección de Noruega presenta denuncia ante la FIFA por Dalmar Hotel

La queja fue presentada de manera inicial ante los directivos de la Selección de Noruega, quienes la turnaron a la FIFA, organización que aprobó dejar el Dalmar Hotel.

Fue la FIFA también quienes colaboraron con la reubicación de la Selección de Noruega así como el asumir los costos de las nuevas 50 habitaciones adicionales.

Más el dispositivo de seguridad en el hotel, aunque fueron los noruegos quienes cubrieron los costos adicionales, como el mejorar sus habitaciones.