Un virus complica a la Selección de Noruega antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026.

De acuerdo con el medio Dagbladet, existe preocupación en la concentración noruega porque las enfermedades han alterado la preparación del equipo previo su partido decisivo de cuartos de final.

La situación fue reconocida por Stale Solbakken, entrenador de Noruega, quien lo atribuyó a los cambios de temperatura y al calendario de su selección que ha viajado por Boston, Nueva Jersey y Dallas, visitando hasta dos veces esas ciudades.

Revelan que un virus complica a la Selección de Noruega antes de enfrentar a Inglaterra

Varios jugadores de la Selección de Noruega no se encuentran en plena forma previo a su partido contra Inglaterra.

Selección de Noruega (Pamela Smith / AP Photo/Pamela Smith)

Jorgen Strand Larse del Crystal Palace se perdió varios entrenamientos antes del primer partido de Noruega en el Mundial 2026.

Por su parte, Marcus Holmgren Pedersen no pudo jugar contra Brasil por enfermedad.

Dicha situación fue aceptada por el DT de la Selección de Noruega, Stale Solbakken, quien apareció tosiendo mientras hablaba con la prensa.

“En realidad, solo Jorgen ha tenido fiebre, aunque ha habido algo de tos y ronquera aquí y allá”, afirmó el director técnico.

Para Stale Solbakken, los viajes, el aire acondicionado y los cambios de temperatura entre ciudades han sido factor para el virus que enfrenta la Selección de Noruega.

No obstante, la prensa noruega ha señalado el problema de las enfermedades en el equipo a la celebración que tuvieron los jugadores tras vencer a Brasil en su partido de octavos.

Pese a esto, Stale Solbakken restó importancia a los reportes de los medios locales, mencionando que solo se les dio permiso para “salir y divertirse”.