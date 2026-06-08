El efecto Jardine: Raphael Veiga también estaría cerca de irse del América.

Raphael Veiga, mediocampista brasileño del América, podría regresar a Palmeiras tras el Apertura 2026, ya que su rendimiento en el Clausura no cumplió las expectativas del club.
Con apenas 3 goles en 20 partidos y sin consolidarse como titular bajo el mando de André Jardine, la directiva azulcrema analiza si ejercer la opción de compra o dejar que vuelva al equipo brasileño.
Aunque ESPN señala que América no ve viable su permanencia, Raphael Veiga expresó su deseo de quedarse y recuperar su nivel en la Liga MX.
¿Raphael Veiga regresaría a Palmeiras tras el Apertura 2026 de la Liga MX?
De acuerdo con ESPN, la opción de compra en el contrato de Raphael Veiga, quien pertenece a Palmeiras, sigue vigente, pero en el América no ven posible que permanezca en el club una vez que finalice su préstamo con el equipo.
Y es que en el Clausura 2026, Raphael Veiga solo anotó 3 goles en 20 partidos y no logró consolidarse como titular en el equipo de André Jardine, quien dejó de ser el entrenador del equipo azulcrema hace unos días.
Sin embargo, las Águilas prefieren observar el desempeño del jugador en el Apertura 2026 de la Liga MX antes de decidir si se lo comprarán a Palmeiras o prefieren que regrese al club brasileño a finales de 2026.
Raphael Veiga quiere seguir en América para recuperar su nivel
Según la fuentes antes mencionada, Raphael Veiga está contento en la Liga MX y no piensa dejar al América en los próximos meses.
La intención de Raphael Veiga es permanecer en el club y recuperar el nivel que mostró cuando todavía era jugador de Palmeiras.