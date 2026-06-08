Raphael Veiga, mediocampista brasileño del América, podría regresar a Palmeiras tras el Apertura 2026, ya que su rendimiento en el Clausura no cumplió las expectativas del club.

Con apenas 3 goles en 20 partidos y sin consolidarse como titular bajo el mando de André Jardine, la directiva azulcrema analiza si ejercer la opción de compra o dejar que vuelva al equipo brasileño.

Aunque ESPN señala que América no ve viable su permanencia, Raphael Veiga expresó su deseo de quedarse y recuperar su nivel en la Liga MX.

¿Raphael Veiga regresaría a Palmeiras tras el Apertura 2026 de la Liga MX?

De acuerdo con ESPN, la opción de compra en el contrato de Raphael Veiga, quien pertenece a Palmeiras, sigue vigente, pero en el América no ven posible que permanezca en el club una vez que finalice su préstamo con el equipo.

Y es que en el Clausura 2026, Raphael Veiga solo anotó 3 goles en 20 partidos y no logró consolidarse como titular en el equipo de André Jardine, quien dejó de ser el entrenador del equipo azulcrema hace unos días.

El efecto Jardine: Raphael Veiga también estaría cerca de irse del América. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Sin embargo, las Águilas prefieren observar el desempeño del jugador en el Apertura 2026 de la Liga MX antes de decidir si se lo comprarán a Palmeiras o prefieren que regrese al club brasileño a finales de 2026.

Raphael Veiga quiere seguir en América para recuperar su nivel

Según la fuentes antes mencionada, Raphael Veiga está contento en la Liga MX y no piensa dejar al América en los próximos meses.

La intención de Raphael Veiga es permanecer en el club y recuperar el nivel que mostró cuando todavía era jugador de Palmeiras.