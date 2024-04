Jonathan Dos Santos anunció su retiro de la Selección Mexicana para no “cortar el proceso de los jóvenes”, dándole una lección a Memo Ochoa, quien a pesar de su edad, se aferra al Tri.

Jonathan Dos Santos dijo que lo mejor para él y para la Selección Mexicana es que los jóvenes tengan su oportunidad, algo que también debería entender Memo Ochoa.

Cuando le preguntaron al mediocampista su sentir tras no ser convocado por Jaime Lozano, aseguró que su posición está cubierta en el combinado nacional.

“Casi casi se podría decir (que se retira de Selección). Ya tengo 34 años, no sé si llegue al Mundial, sinceramente no lo tengo en mis planes. Siento que en Selección mi posición está más que cubierta y no quiero cortar el proceso de los jóvenes”, aseguró Jonathan Dos Santos.

¿Por qué Jonathan Dos Santos se retira de la Selección Mexicana y Memo Ochoa no?

Jonathan Dos Santos confirmó que ya no jugará con la Selección Mexicana por dos razones fundamentales que se las debería plantear Memo Ochoa.

La primera razón es la edad, aunque Memo Ochoa es 5 años mayor que Jonathan Dos Santos; pero también porque se quiere enfocar al 100 por ciento al América.

“También la decisión que tomé es porque tengo 34 años, ya no soy un joven y hemos tenido muchísimos partidos. No sé si podría aguantar esos parones porque ya cuando estaba joven me afectaban un poquito con el hecho de lesiones y demás. Ahora lo que me preocupa más es estar bien para mi equipo y poder hacer historia aquí en el club”, dijo.

“Lo comenté, siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la Selección, estoy 100 por ciento concentrado en América, es mi prioridad, me han dado todo”, agregó.

¿Se retira de la selección mexicana? 🇲🇽⚽️😰



Jonathan Dos Santos da un paso al costado por lo que habría decidido no ser elegible para las convocatorias de Jaime Lozano: “𝙎𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙮𝙖 𝙣𝙤 𝙚𝙨 𝙢𝙞 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧 𝙚𝙣 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣” pic.twitter.com/B0Rwm7VYfC — Claro Sports (@ClaroSports) April 18, 2024

Así fue el paso de Jonathan Dos Santos en la Selección Mexicana

En 2009, Javier Aguirre le dio la oportunidad de debutar con la Selección Mexicana a Jonathan Dos Santos, sin embargo, El Vasco no lo incluyó en la lista de convocados para jugar el Mundial Sudáfrica 2010.

En 2011, Jonathan Dos Santos fue vetado de la Selección Mexicana por estar involucrado en el escándalo de Quito, cuando varios jugadores metieron mujeres al hotel de concentración del Tri.

Con el Tri, Jonathan Dos Santos jugó el Mundial Rusia 2018, conquistó la Copa Oro en 2015 y 2019, y la Copa Concacaf, también en 2015.