La carrera de Miguel Herrera como DT recibió una de las sacudidas más duras que ha experimentado luego de que no consiguió llevar a Costa Rica al Mundial 2026, lo que tuvo como consecuencia que no le renovaran el contrato para seguir en el banquillo y ahora que regreso a México, habló de su futuro.

Fue este jueves 27 de noviembre cuando Miguel Herrera regresó a México tras lo sucedido en la eliminatoria de Concacaf con Costa Rica y al ser cuestionado sobre lo que viene para él como DT, confesó que no tiene ofertas para dirigir y sí en diferentes medios de comunicación, aunque fue sincero al confesar que lo que él quiere es seguir en las canchas.

“Ahorita, analizarlo. Hay que esperar que venga uno, no tengo nada sinceramente. Hoy tengo más ofertas de trabajo en los medios que dentro de una cancha, quiero estar dentro de una cancha, cuando yo decida ya no estar es porque estoy cansado y tendré otras posibilidades de trabajo, afortunadamente tengo empresas y cosas que hacer, he hecho bien las cosas”, expresó.

Miguel Herrera se dijo agradecido con Costa Rica

A pesar de no haber logrado el pase a la Copa del Mundo y ser el blanco principal de las críticas en Costa Rica, Miguel Herrera se dijo agradecido por la oportunidad que recibió por parte del comité directivo costarricense que inicialmente votó de forma unánime para que tomara las riendas de su representativo nacional.

“Agradecido siempre seré. Vengo de una familia que me enseñó a dar las gracias. Agradecido con todos, con ese comité que me votaron todos a favor, con cada uno de ellos estoy agradecido a pesar de que al final salí criticado por algunos, les agradezco la posibilidad de darme trabajo, de confiar en mí. Desafortunadamente no pude lograr el objetivo. Regresar a curar heridas y a prepararnos para otra oportunidad”, dijo Miguel Herrera tras terminar su ciclo como seleccionador de Costa Rica, donde, dicho sea de paso, confesó que muchos lo juzgaron como si hubiera cometido un crimen.

“Te juzgan como si hubieras hecho un crimen. La verdad es que soy el responsable, soy la cabeza, pero éramos un grupo que buscábamos y que teníamos mucha ilusión. Al final de cuentas, uno acepta su responsabilidad, las críticas serán buenas, serán malas, tomaré lo mejor de los críticos”.

"Curar heridas" 🫡⚽



Miguel Herrera habló a su llegada a México después de fracasar con Costa Rica.



Dice que su deseo es seguir ejerciendo como entrenador. pic.twitter.com/tXfsaegmT5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 27, 2025

La confesión de Miguel Herrera

Al final, Miguel Herrera tuvo una confesión al señalar que, su siguiente oportunidad como director técnico va a tener que analizarla muy bien porque considera que un nuevo fracaso podría marcar el final de su carrera como estratega y no quiere despedirse de esa forma.

“Lo que venga, vamos a analizar bien porque obviamente, si sabemos que, si viene una segunda, una siguiente oportunidad, tenemos que analizarla bien, no podemos volver a tener un fracaso porque todo eso sí sería darle el cerrojazo a mi experiencia como técnico y no me gustaría darlo de esa forma. Me gustaría el día de mañana retirarme con éxitos y entregar buenas cuentas”, sentenció Miguel Herrera.