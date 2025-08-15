La llegada de Checo Pérez a Cadillac parece cada vez más cercana, sin embargo, su regreso a la Fórmula 1 también podría generar un reencuentro con un exintegrante de Red Bull.

Recordemos que el último año de Checo Pérez con Red Bull no fue el mejor, por lo que se quedó sin asiento para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Ahora, recientes reportes indican que el piloto mexicano podría reencontrarse con uno de los personajes más polémicos de los últimos meses.

¿Quién es el exintegrante de Red Bull que se reencontraría con Checo Pérez en Cadillac?

Checo Pérez podría reencontrarse con un viejo conocido de Red Bull en Cadillac, Christian Horner, quien recientemente dejó su puesto como director de equipo y CEO en la escudería austríaca.

La posible incorporación de Horner a Cadillac generaría un reencuentro interesante en la Fórmula 1, ya que compartió varias temporadas con Checo Pérez dentro de Red Bull.

Según Auto Motor und Sport, Horner tiene dos opciones sobre la mesa para regresar a la F1, siendo Cadillac una de ellas.

El directivo aportaría experiencia en la construcción de equipos y desarrollo de motores, áreas en las que ya trabajó durante su tiempo en Red Bull, lo que podría fortalecer el proyecto estadounidense en su temporada debut.

Este posible fichaje también cambiaría la percepción mediática y política del proyecto dentro de la F1. Mientras Graeme Lowdon mantiene el liderazgo actual, la presencia de Horner le otorgaría visibilidad global.

Christian Horner aseguró que será positivo ver de regreso en la Fórmula 1 a Checo Pérez ahora que será piloto de Cadillac (MexSport via Firo Sportphoto / MEXSPORT)

¿Cuándo será presentado Checo Pérez en Cadillac?

El anuncio oficial de Checo Pérez como piloto de Cadillac aún no tiene fecha definitiva, aunque se especula que podría ocurrir durante el GP de Italia del 5 al 7 de septiembre.

Aunque se había pensado que la presentación de Checo Pérez con Cadillac llegaría en la Sally Season, los reportes más recientes indican que habrá que esperar un poco más.

Durante las últimas semanas, Checo ha publicado mensajes en sus redes sociales que han encendido las especulaciones sobre su llegada al equipo estadounidense.

Estos guiños han mantenido viva la expectativa entre los seguidores, que buscan confirmar su regreso con un proyecto completamente nuevo en la Fórmula 1.