Tras la compra de Electronic Arts por parte de Arabia Saudita, hay un mar de incertidumbre en la industria, aunque se dejó claro que Andrew Wilson seguirá como CEO.

Algo que muestra, de momento, que se quiere estabilidad en la transición de dueños; por lo que prescindir de Andrew Wilson no era una buena idea.

¿Quién es Andrew Wilson?

Andrew Wilson es un empresario de Australia y CEO de Electronic Arts desde 2013; además, es presidente de la compañía desde 2021.

También forma parte de The Business Council de Estados Unidos, el grupo de comercio más influyente de Estados Unidos.

Andrew Wilson, CEO de Electronic Arts (Electronic Arts)

¿Qué edad tiene Andrew Wilson?

Andrew Wilson nació el 7 de septiembre de 1974, actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa de Andrew Wilson?

Andrew Wilson está casado, aunque se desconoce la identidad de su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Andrew Wilson?

Al haber nacido el 7 de septiembre, Andrew Wilson es del signo de Virgo.

Electronic Arts es comprada por empresa de Arabia Saudita (Dado Ruvic/REUTERS)

¿Cuántos hijos tiene Andrew Wilson?

Andrew Wilson tiene un hijo y una hija, se desconocen sus nombres y edades.

¿Qué estudió Andrew Wilson?

Andrew Wilson estudió leyes en la Queensland University of Technology; aunque dejó la carrera poco antes de obtener el grado académico.

¿En qué ha trabajado Andrew Wilson?

En los 90’s, Andrew Wilson trabajó desarrollando diversos portales web para empresas de Australia, cuando internet comenzaba a ser una plataforma abierta al público.

A partir del año 2000 comenzó a trabajar en Electronic Arts, primero en un estudio periférico de la empresa que estaba ubicado en Australia.

Posteriormente fue asignado a EA Sports como productor de la serie FIFA, siendo promovido a vice presidente del estudio en 2011.

En 2013, tras la salida de John Riccitiello de EA, Andrew Wilson fue elegido como el nuevo CEO de la empresa.

Andrew Wilson seguirá como CEO de Electronic Arts tras compra por parte de Arabia Saudita

Luego de diversos reportes, el 29 de septiembre se hizo oficial la compra de Electronic Arts por parte de Arabia Saudita, manteniendo a Andrew Wilson como CEO.

Al respecto, Andrew Wilson lanzó un mensaje a medios y fans de los juegos de Electronic Arts, señalando que con esto se abren nuevas oportunidades.

Afirmando que con sus nuevos socios crearán “experiencias transformadoras para las nuevas generaciones”, afirmando que se encuentra muy entusiasmado.

Fuera de esto, no dio más detalles de lo que sucederá con sus franquicias ni sus proyectos en desarrollo, como el nuevo título de Star Wars.