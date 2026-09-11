Toluca vs Atlas se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 17:00 horas por TUDN.
- Partido: Toluca vs Atlas
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: TUDN
Toluca vs Atlas es uno de los tres partidos programados el sábado 12 de septiembre, en el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Toluca vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El sábado 12 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido Toluca vs Atlas.
Toluca vs Atlas: A qué hora es el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Será en punto de las 17:00 horas que se jugará el partido Toluca vs Atlas de la Jornada 8 de la Liga MX.
Toluca vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El partido Toluca vs Atlas podrá verse a través de las señales de TUDN.
- Partido: Toluca vs Atlas
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: TUDN