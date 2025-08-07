A los 21 años, el defensa mexicano, Mateo Chávez, debutará el domingo 10 de agosto en la Eredivisie; te decimos a qué hora y dónde ver el partido de su equipo, AZ Alkmaar vs Groningen.

Después de un debut importante en el futbol profesional con Chivas, Mateo Chávez atrapó la atención del AZ Alkmaar, equipo que lo fichó para jugar en la Eredivisie.

Ya como seleccionado nacional de México, Mateo Chávez representará al futbol azteca en la Eredivisie de Países Bajos.

AZ Alkmaar vs Groningen: A qué hora ver el debut de Mateo Chávez en la Eredivisie

AZ Alkmaar vs Groningen, con el debut del mexicano Mateo Chávez en la Eredivisie, arrancará a las 6:30 de la mañana, tiempo del centro de México, el domingo 10 de agosto.

AZ Alkmaar vs Groningen: ¿Dónde ver el debut de Mateo Chávez en la Eredivisie?

La plataforma Disney+ y el canal ESPN 2 transmitirán el partido AZ Alkmaar vs Groningen, a partir de las 6:30 de la mañana, en el debut de Mateo Chávez en la Eredivisie.

Partido: AZ Alkmaar vs Groningen

Fase: Jornada 1 de la Eredivisie

Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025

Horario: 6:30 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: AFAS Stadion

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

Mateo Chávez jugó en la eliminatoria de la Conference League

Mateo Chávez jugó 11 minutos en el partido de ida de la tercera ronda de clasificación a la Conference League, que el AZ Alkmaar ganó 3-0 al Vaduz de Liechtenstein.

El partido de vuelta en el que es posible que Mateo Chávez juegue, será el jueves 14 de agosto en la cancha del Vaduz.

¿Cómo fue el debut de Mateo Chávez en la pretemporada del AZ Alkmaar?

Mateo Chávez, nuevo jugador de la Eredivisie, tuvo un debut de ensueño con el AZ Alkmaar, ya que anotó un golazo que contribuyó a la victoria del equipo en un partido amistoso.

El futbolista mexicano demostró muy rápido que lo visto en Chivas no fue una casualidad, y que ahora con AZ Alkmaar seguirá dando de qué hablar.

Mateo Chávez arrancó el partido en la banca del AZ Alkmaar, pero entró de cambio en el segundo tiempo y terminó siendo el héroe del partido, anotando el tanto del triunfo cuando el marcador estaba empatado 1-1.