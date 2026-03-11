Tigres vs Santos se miden en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es victoria 2-0 a favor de las felinas en la cancha del Estadio Universitario.

Conoce a continuación las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: Tigres vs Santos.

Tigres vs Santos: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Tigres vs Santos es victoria 2-0 en la cancha del equipo local.

Pronóstico: Tigres 2-0 Santos

Tigres vs Santos: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Santos, en la Jornada 1| de Liga MX Femenil.

Tigres

Portera: Santiago

Defensas: Villalpando, Espinoza, Sánchez y Delgado

Mediocampistas: Watson, Mariza, Hermoso y González

Delanteras: Ordoñez y Kgatlana

Santos

Portera: Mendoza

Defensas: Gómez, Peraza, Romero y Pickard

Mediocampistas: Hernández, Novella, Karla Rodriguez y D. Rodriguez

Delanteras: Ikechukwu y Calvillo

Tigres vs Santos: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Tigres vs Santos: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil

Tigres vs Santos se enfrentarán en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 12 de marzo de 2026 y será transmitido por Fox One y ViX.

Partido: Tigres vs Santos

Fase: Jornada 11

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 12 de marzo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Fox One y ViX

¿Cómo llegan Tigres y Santos a la Jornada 11 de la Liga MX Femenil?

Tigres venció 2-0 a Pumas en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Los Tigres se ubican en la sexta posición de la tabla general de la Liga MX Femenil con 21 puntos.

Santos, por su parte, está en el lugar 14 de la tabla de posiciones con 5 puntos, por lo que tendrá que ganar ante Tigres si quiere escalar posiciones.