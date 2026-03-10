Tigres vs Santos se enfrentarán en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 12 de marzo de 2026 y será transmitido por Fox One y ViX.

Partido: Tigres vs Santos

Fase: Jornada 11

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 12 de marzo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Fox One y ViX

¿Cómo llegan Tigres y Santos a la Jornada 11 de la Liga MX Femenil?

Tigres venció 2-0 a Pumas en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Los Tigres se ubican en la sexta posición de la tabla general de la Liga MX Femenil con 21 puntos.

Santos, por su parte, está en el lugar 14 de la tabla de posiciones con 5 puntos, por lo que tendrá que ganar ante Tigres si quiere escalar posiciones.