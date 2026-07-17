Santos Laguna anunció la salida de Pedro Aquino antes del arranque del Apertura 2026, luego de acordar la rescisión de su contrato pese a que seguía vigente.

La decisión permitirá a Pedro Aquino negociar como agente libre con cualquier club, mientras el conjunto lagunero ajusta su plantel para afrontar el nuevo torneo.

El mediocampista peruano pone fin a su etapa con los Guerreros después de no entrar en los planes deportivos del cuerpo técnico para la temporada.

Santos Laguna anuncia la salida de Pedro Aquino (Captura de pantalla)

Pedro Aquino apunta a regresar al futbol peruano tras salir de Santos Laguna

La salida de Pedro Aquino del Santos Laguna responde a una decisión deportiva, ya que el cuerpo técnico consideró que el futbolista no formaba parte del proyecto para el Apertura 2026.

Durante su paso por el club, el volante disputó 40 partidos oficiales, marcó un gol y colaboró con tres asistencias en competencias nacionales.

Pedro Aquino (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Aunque destacó por su capacidad de recuperación y equilibrio en el mediocampo, no consiguió consolidarse como una pieza indispensable dentro del equipo lagunero.

Con la rescisión contractual, Aquino podrá negociar libremente su próximo destino sin necesidad de que exista un acuerdo de transferencia entre clubes.

Diversos reportes apuntan a que la Liga 1 de Perú representa la opción más viable para continuar su carrera durante la siguiente temporada.

Antes de llegar al futbol mexicano, Pedro Aquino defendió los colores de Alianza Lima, por lo que un regreso al balompié peruano luce como posibilidad.

Mientras se define el reemplazo de Pedro Aquino, Santos Laguna concentra su preparación para enfrentar a Monterrey en el partido correspondiente a su debut del Apertura 2026.