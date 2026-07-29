La Selección Mexicana Sub‑20 confirmó que Santiago Sandoval, mediocampista de 18 años, abandonará el Campeonato de la Concacaf 2026 tras sufrir una fractura espiroidea en el cuarto dedo de la mano derecha durante el partido contra Costa Rica.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, tras el partido de ayer frente a Costa Rica”. Selección Mexicana Menores

Santiago Sandoval abandona el Tri Sub-20 tras sufrir una fractura espiroidea (@miseleccionsubs)

El jugador será operado en Guadalajara y quedará fuera del torneo, lo que obliga al técnico Álex Diego a reajustar el mediocampo en plena competencia.

Santiago Sandoval, autor de uno de los goles en el triunfo ante Costa Rica, recibió mensajes de pronta recuperación.

Tras fractura espiroidea, Santiago Sandoval, del Tri Sub-20 deberá ser operado

Ante la fractura espiroidea, el jugador Santiago Sandoval, del Tri Sub-20 deberá ser operado quirúrgicamente, detalló la Selección Mexicana Menores, por lo que regresará a Guadalajara para ser intervenido en la jurisdicción del club al que pertenece.

“El jugador abandonará la concentración y volverá con su equipo para que pueda ser operado el día de mañana en Guadalajara, bajo la supervisión de su Club”. Selección Mexicana Menores

Tras los lamentables hechos de fractura de Santiago Sandoval el jugador ha quedado obligadamente fuera del Campeonato de la Concacaf 2026 para recuperar su salud.

“La Selección Nacional de México le desea a Santiago Sandoval una pronta recuperación”, concluyó el equipo juvenil tras perder uno de sus jugadores claves, quien anotara uno de los dos goles en el triunfo de México ante Costa Rica.

Además de que Santiago Sandoval obligará a su director técnico Álex Diego a realizar un reajuste en el mediocampo con su baja, pues Campeonato Sub-20 de Concacaf es la pieza clave para obtener el boleto para la próxima Copa del Mundo de la categoría y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.