México vs Costa Rica se enfrentan como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf y el pronóstico es 2-0 a favor de la Selección Mexicana. Conoce las posibles alineaciones del partido del lunes 27 de julio.
México vs Costa Rica: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20
México 2-0 Costa Rica es el pronóstico del partido del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
Pronóstico: México 2-0 Costa Rica.
México vs Costa Rica: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Costa Rica, en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.
México
- Portero: Ángel Olvera
- Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
- Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
- Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela
Costa Rica
- Portero: Marshall Alfaro
- Defensas: Gerland Sosa, Matías Cordero, Isaac Brown y Dayan Aguilar
- Mediocampistas: David Garro, Kionel Estrada, Jervis Duarte y Nick Benedete
- Delanteros: Nicolás Fernández y Keyner Hernández
México vs Costa Rica: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20
México vs Costa Rica será el segundo de los tres partidos del Tri en el Premundial Sub-20 que se realizará en Puebla. El juego es el lunes 27 de julio, 20:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Costa Rica
- Fase: Premundial Sub-20
- Fecha: Lunes 27 de julio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney