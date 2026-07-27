México vs Costa Rica se enfrentan como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf y el pronóstico es 2-0 a favor de la Selección Mexicana. Conoce las posibles alineaciones del partido del lunes 27 de julio.

México vs Costa Rica: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20

México 2-0 Costa Rica es el pronóstico del partido del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: México 2-0 Costa Rica.

México vs Costa Rica: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Costa Rica, en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

Portero: Ángel Olvera

Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto

Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala

Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela

Costa Rica

Portero: Marshall Alfaro

Defensas: Gerland Sosa, Matías Cordero, Isaac Brown y Dayan Aguilar

Mediocampistas: David Garro, Kionel Estrada, Jervis Duarte y Nick Benedete

Delanteros: Nicolás Fernández y Keyner Hernández

México enfrentará a Costa Rica en el Premundial Sub-20. (Jafet Moz / Jafet Moz)

México vs Costa Rica: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20

México vs Costa Rica será el segundo de los tres partidos del Tri en el Premundial Sub-20 que se realizará en Puebla. El juego es el lunes 27 de julio, 20:00 horas por ESPN y Disney+.