México vs Costa Rica se enfrentan como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf y el pronóstico es 2-0 a favor de la Selección Mexicana. Conoce las posibles alineaciones del partido del lunes 27 de julio.

México vs Costa Rica: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20

México 2-0 Costa Rica es el pronóstico del partido del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: México 2-0 Costa Rica.

México vs Costa Rica: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Costa Rica, en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

  • Portero: Ángel Olvera
  • Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
  • Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
  • Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela

Costa Rica

  • Portero: Marshall Alfaro
  • Defensas: Gerland Sosa, Matías Cordero, Isaac Brown y Dayan Aguilar
  • Mediocampistas: David Garro, Kionel Estrada, Jervis Duarte y Nick Benedete
  • Delanteros: Nicolás Fernández y Keyner Hernández
México enfrentará a Costa Rica en el Premundial Sub-20.
México enfrentará a Costa Rica en el Premundial Sub-20. (Jafet Moz / Jafet Moz)

México vs Costa Rica: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20

México vs Costa Rica será el segundo de los tres partidos del Tri en el Premundial Sub-20 que se realizará en Puebla. El juego es el lunes 27 de julio, 20:00 horas por ESPN y Disney+.

  • Partido: México vs Costa Rica
  • Fase: Premundial Sub-20
  • Fecha: Lunes 27 de julio del 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: ESPN y Disney