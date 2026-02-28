Santiago Giménez regresará a entrenar con el AC Milan tras superar su lesión confirmó el DT del equipo, Massimiliano Allegri.

Santiago Giménez se ha perdido los 20 partidos más recientes del AC Milan, luego de abandonar la cancha el 28 de octubre de 2025 ante el Atalanta en la Serie A.

¿Qué dijo el DT del AC Milan sobre Santiago Giménez?

En conferencia de prensa previo al partido del AC Milan en la Serie A, el DT del equipo, Massimiliano Allegri, comentó cuál es el estado de salud del mexicano Santiago Giménez.

El DT del AC Milan aseguró que Santiago Giménez está en buena forma y listo para volver a entrenar con el equipo rossonero.

“La buena noticia es que Santiago (Giménez) ha terminado su entrenamiento pre atlético y podría volver a entrenar con el equipo esta semana. Su recuperación va bien, está en buena forma” Massimiliano Allegri, DT AC Milan

¿Cuándo podría volver a jugar Santiago Giménez?

Santiago Giménez empezará a entrenar en la primera semana de marzo con el AC Milan, y podría reaparecer con el equipo el domingo 15 de marzo de 2026, cuando enfrente a Lazio en la Jornada 29 de la Serie A.

El delantero mexicano fue operado del tobillo derecho en diciembre de 2025 y desde entonces se ha perdido 20 partidos.

Su técnico, Massimiliano Allegri, confía en tenerlo disponible para el cierre de la temporada, aunque el AC Milan tiene complicado pelear por el campeonato de la Serie A.

Santiago Giménez con la Selección Mexicana (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Santiago Giménez tiene la mente el Mundial 2026

Santiago Giménez decidió operarse de la lesión en el tobillo, para volver al cien por ciento a jugar y ponerse en forma de cara al Mundial 2026.

El delantero del AC Milan es una de las piezas vitales de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre, y de ponerse en forma no tendrá problemas para jugar en el Mundial 2026.