Luego de perder la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul, Pumas sufrió su primera baja para el próximo torneo de la Liga MX.

Y es que DHL anunció el fin de su relación comercial con Pumas tras una década de patrocinio, por lo que la marca ya no estará presente en los jerseys del conjunto universitario para el Apertura 2026.

DHL tuvo una alianza con Pumas durante 10 años

La empresa de logística, DHL, puso fin a una de las alianzas más duraderas y reconocidas en la historia reciente de la Liga MX.

Durante 10 años, la marca alemana acompañó a Pumas como uno de sus principales socios comerciales, formando parte de distintas etapas deportivas y campañas institucionales del equipo universitario.

Se acaba una era: DHL pone fin a su relación con Pumas. (especial)

Pumas deberá reconstruirse para volver a lo más alto en la Liga MX

El anuncio llega en un momento especialmente delicado para Pumas, que acababa de caer ante Cruz Azul en la final y dejó escapar la posibilidad de conquistar un nuevo campeonato.

La combinación entre el fracaso deportivo y la pérdida de un patrocinador importante aumenta la presión sobre la directiva de Pumas de cara al futuro inmediato.

Ahora, el club universitario enfrentará un proceso de reconstrucción tanto en lo deportivo como en lo comercial.