En medio de los rumores que ponían a Santiago Giménez fuera del AC Milan tras el Mundial 2026, se reportó que el delantero mexicano no saldría del conjunto italiano y que incluso sería titular para el próximo juego de la Serie A.

De acuerdo con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, Santiago Giménez está cerca de firmar su primera titular tras la operación que tuvo en el tobillo, por lo que apunta a jugar en la Jornada 36 frente al Atalanta.

Santiago Giménez buscará asegurar puestos europeos para el AC Milan

La posible inclusión de Santiago Giménez al 11 titular del AC Milan llega en medio de un cierre de temporada donde los rossoneri siguen en la pelea por asegurar su clasificación a la edición 2026-2027 de la Champions League.

El AC Milan se encuentra en la tercera posición de la Serie A con 67 puntos, por lo que Santiago Giménez junto con sus compañeros del club italiano buscarán cerrar la campaña de la mejor manera para asegurar los puestos europeos.

Cabe mencionar que desde su regreso a las canchas, el exjugador de Cruz Azul no ha tenido mucha actividad con el club rossoneri, por lo que en esta ocasión podría ser el escenario perfecto para demostrar su mejor nivel.

Santiago Giménez no saldría del AC Milan tras el Mundial 2026. (Alejandro Alfaro)

¿Santiago Giménez será convocado al Mundial 2026?

Santiago Giménez aún no tiene su lugar asegurado con Javier Aguirre en la Selección Mexicana para el Mundial 2026, pero sí con probabilidades muy altas, ya que en la mayoría de las convocatorias ha aparecido.

Será hasta el 1 de junio de 2026 cuando Santiago Giménez podrá conocer si será tomado en cuenta por el entrenador de México para el Mundial 2026.