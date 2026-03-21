San Luis vs Tigres juegan en la Jornada 13 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de felino con marcador de 2-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 22 de marzo.

San Luis vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido San Luis vs Tigres: 2-0 a favor de las Amazonas en la Liga MX Femenil.

Pronóstico: San Luis 0-2 Tigres

Tigres en la Liga MX Femenil (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

San Luis vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Tigres, en la Jornada 13 de Liga MX Femenil.

San Luis

Portero: Dayra Bustos

Defensores: Karen Cano, Aurora Sánchez, Frida Gómez y Citlali Hernández

Mediocampistas: Silvana González, Rebeca Contreras, Farlyn Caicedo y Sandra Arevalo

Delanteros: Luis de Alba y Alyssa Oviedo

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Gabriela García, Okeke, Kimberly Rodríguez y Mariela Ramos

Mediocampistas: Alexa Soto, Nancy Antonio, Sarah Luebbert

Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello

San Luis vs Tigres: Hora y canal para ver la Jornada 13 de Liga MX Femenil

La Jornada 13 de la Liga MX Femenil continúa el domingo 22 de marzo con el partido San Luis vs Tigres en el Estadio Libertad Financiera. Transmiten Disney+ y ESPN 2 a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Partido: San Luis vs Tigres

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo llegan San Luis vs Tigres la Jornada 13 de Liga MX Femenil?

Con 9 puntos, San Luis terminó en el lugar 13 de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 12, luego de empatar en su partido anterior.

Tigres suma 27 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, tras golear 6-0 al Querétaro en la Jornada 12.