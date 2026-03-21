San Luis vs Tigres juegan en la Jornada 13 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de felino con marcador de 2-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 22 de marzo.
San Luis vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido San Luis vs Tigres: 2-0 a favor de las Amazonas en la Liga MX Femenil.
- Pronóstico: San Luis 0-2 Tigres
San Luis vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Tigres, en la Jornada 13 de Liga MX Femenil.
San Luis
- Portero: Dayra Bustos
- Defensores: Karen Cano, Aurora Sánchez, Frida Gómez y Citlali Hernández
- Mediocampistas: Silvana González, Rebeca Contreras, Farlyn Caicedo y Sandra Arevalo
- Delanteros: Luis de Alba y Alyssa Oviedo
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Gabriela García, Okeke, Kimberly Rodríguez y Mariela Ramos
- Mediocampistas: Alexa Soto, Nancy Antonio, Sarah Luebbert
- Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello
San Luis vs Tigres: Hora y canal para ver la Jornada 13 de Liga MX Femenil
La Jornada 13 de la Liga MX Femenil continúa el domingo 22 de marzo con el partido San Luis vs Tigres en el Estadio Libertad Financiera. Transmiten Disney+ y ESPN 2 a las 17 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: San Luis vs Tigres
- Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026
- Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: Disney+ y ESPN 2
¿Cómo llegan San Luis vs Tigres la Jornada 13 de Liga MX Femenil?
Con 9 puntos, San Luis terminó en el lugar 13 de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 12, luego de empatar en su partido anterior.
Tigres suma 27 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, tras golear 6-0 al Querétaro en la Jornada 12.